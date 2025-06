Feux de forêt au Maroc: tous les incendies enregistrés au cours des dernières 24 h maîtrisés

Par LeSiteinfo avec MAP

Tous les incendies enregistrés à l’échelle nationale au cours des dernières 24h ont été maîtrisés grâce à la vigilance et aux interventions rapides et coordonnées des services compétents en la matière, a souligné, vendredi, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF).

Ainsi, un total de huit incendies, dont six en domaine forestier et deux hors domaine, ont touché une superficie totale estimée à 20 hectares, indique l’ANEF dans un communiqué.

Il s’agit de 15 ha à Tétouan avec des opérations d’extinction des fumerons en cours, 3,5 ha à Khénifra, 1,1 ha à Chefchaouen, 0,095 ha à Khémisset, 10 m² (origine naturelle / foudre) à Midelt et 0,02 ha à Casablanca, outre des foyers hors domaine forestier à Taza et Sidi Slimane.

Du 1er janvier au 20 juin 2025, le Royaume a enregistré 111 incendies, soit un chiffre en baisse par rapport à la moyenne décennale (130 incendies), avec une superficie totale brûlée de 130 ha, soit quatre fois moins que la moyenne des dix dernières années, fait savoir l’ANEF.

L’ANEF a identifié dimanche dernier, sur la base de ses modèles scientifiques de prédiction, un niveau de risque élevé à extrême d’éclosion d’incendies de forêts entre le 16 et le 20 juin dans plusieurs provinces, notamment Azilal, Béni Mellal, Chefchaouen, Kénitra, Khémisset, Larache, Tanger-Assilah, Tétouan, M’diq-Fnideq, Taounate, Taza, Nador, Al Hoceima, Ouezzane…, rappelle la même source.

L’ANEF appelle ainsi à la plus grande vigilance de la part des citoyens, en particulier dans les zones forestières à risque. À cet effet, l’Agence souligne l’impératif de ne pas allumer de feu en milieu naturel, de ne pas jeter de mégots ou de déchets inflammables et de signaler immédiatement toute fumée ou comportement suspect aux autorités locales, aux agents des eaux et forêts ou à la protection civile.

