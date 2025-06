Les prix du poulet ont enfin baissé au Maroc

Les prix de la volaille ont enregistré une baisse ce jeudi dans plusieurs marchés de Casablanca.

Contacté par Le Site info, un professionnel du secteur a assuré que les prix du poulet ont reculé après Aïd Al-Adha à cause de la hausse des températures, précisant que le kilo coûte désormais 15 dirhams dans le marché de gros.

Le professionnel a toutefois souligné que, malgré les récentes précipitations qu’a connues le pays, les prix du poulet restent relativement élevés par rapport aux années précédentes, en raison de plusieurs facteurs ayant entraîné cette hausse sur l’ensemble des marchés marocains.

Said Jenah, membre de l’Association nationale des éleveurs de volailles, a également confirmé que les prix du poulet restent élevés, comparés aux années passées, et cela s’explique principalement par la hausse du prix des poussins et celle des aliments pour volaille.

H.M.