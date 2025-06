Le message du Roi Mohammed VI au nouveau président de la BAD

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Sidi Ould Tah à l’occasion de son élection en tant que Président du Groupe de la Banque africaine de développement.

Dans ce message, le Roi exprime à Sidi Ould Eltah Ses plus chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de succès dans ses hautes fonctions.

« Votre élection à cette haute fonction traduit la considération des membres du Conseil des gouverneurs de la Banque pour votre riche expérience et le professionnalisme dont vous avez fait preuve dans les différentes fonctions économiques et financières que vous avez occupées, que ce soit dans votre pays frère, la Mauritanie, ou à la tête d’institutions bancaires multilatérales », écrit le Souverain.

Le Roi fait part de Sa conviction qu’avec ces qualifications, Sidi Ould Eltah donnera une forte impulsion aux actions de ce Groupe bancaire et renforcera sa position et son rôle de premier plan dans l’appui aux efforts de développement durable et global de notre continent africain.

Le Souverain assure Sidi Ould Eltah que le Royaume du Maroc ne ménagera aucun effort pour accompagner le nouveau Président du Groupe de la Banque africaine de développement dans la réalisation de ses nobles objectifs et soutenir toutes ses initiatives stratégiques afin d’accompagner les États membres régionaux et internationaux dans le financement de leurs projets d’infrastructures et la réalisation des objectifs de développement et d’intégration économique ».

S.L