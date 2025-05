Nasser Bourita tient une séance de travail avec son homologue équatorienne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à la cérémonie d’investiture du Président de la République d’Équateur, SEM. Daniel Noboa, qui a eu lieu samedi à Quito.

La cérémonie officielle d’investiture de SEM. Daniel Noboa s’est déroulée au siège de l’Assemblée législative, en présence de nombreux Chefs d’État et de Gouvernement, de Présidents d’institutions législatives, de ministres et de chefs de délégations, ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité en Équateur et d’autres personnalités.

M. Bourita a ensuite salué le président Noboa auquel il a transmis les félicitations de Sa Majesté le Roi après sa réélection à la tête de son pays.

Lors de cette cérémonie, M. Bourita était accompagné de l’ambassadeur du Maroc en Colombie et en Équateur, Mme Farida Loudaya.