Nasser Bourita reçoit le ministre comorien des Affaires étrangéres

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de l’Union des Comores, M. Mbae Mohamed, porteur d’un message au Roi Mohammed VI du Président comorien, S.E.M. Azali Assoumani.

Cette audience a permis aux deux ministres d’échanger sur les divers domaines de coopération bilatérale et les questions d’intérêt commun.

Lors d’un point de presse tenu à l’issue de cette rencontre, le chef de la diplomatie comorienne a réitéré le soutien de son pays au plan marocain d’autonomie, le considérant comme la solution la plus fiable et la plus crédible pour parvenir à une solution politique négociée au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

« L’Union des Comores apporte son soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007. Nous le considérons comme la solution la plus fiable et la plus crédible pour parvenir à un règlement politique et négocié » au conflit autour du Sahara marocain, a-t-il souligné.

Il a, dans ce sens, affirmé que le plan marocain d’autonomie « bénéficie d’un large soutien au sein de la communauté internationale ».

Par ailleurs, M. Mbae a fait savoir que sa rencontre avec M. Bourita s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Maroc et l’Union des Comores, notant que le Royaume a toujours été aux côtés de son pays depuis l’indépendance de l’Union des Comores en 1975.

« Depuis cette date, les relations bilatérales n’ont cessé de se développer et de se diversifier au bénéfice des deux peuples », s’est-il félicité.

A cette occasion, il a réitéré l’engagement de son pays à œuvrer en étroite collaboration avec le Maroc pour renforcer cette coopération mutuellement avantageuse.