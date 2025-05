Rabat : Rachid Talbi Alami reçoit une délégation du Congrès américain

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a reçu, samedi à Rabat, une délégation du Congrès américain conduite par le Représentant Ronny Jackson, membre des Commissions des Affaires étrangères et des Forces armées de la Chambre des représentants.

La rencontre s’est tenue à l’occasion d’un déjeuner de travail marqué par un échange franc et constructif sur les priorités stratégiques communes, indique un communiqué de la chambre.

Les discussions ont porté sur les enjeux de sécurité régionale, notamment au Sahel et dans l’espace atlantique, ainsi que sur les efforts de renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité et de la connectivité. Le Représentant Jackson a salué le rôle de premier plan joué par le Maroc en tant que partenaire fiable et acteur clé de la stabilité continentale.

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider davantage le partenariat maroco-américain, à travers une vision partagée fondée sur la sécurité collective. Le président de la Chambre des représentants a souligné l’importance de poursuivre ces échanges réguliers afin d’approfondir le dialogue parlementaire et stratégique entre les deux pays.