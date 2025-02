Clôture de la session d’automne : Rachid Talbi Alami adresse un message au Roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Cabinet Royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé au Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, à l’occasion de la clôture de la première session de la 4ème année législative de la 11è législature.

Dans ce message, M. Talbi Alami a exprimé, en son nom et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre des représentants, ses sincères sentiments de fidélité et de loyalisme à SM le Roi, implorant le Tout Puissant d’accorder au Souverain santé et bien-être, de L’entourer de Sa divine protection et de couronner de succès Ses actions et initiatives.

En clôturant cette session législative, la Chambre des représentants se félicite de l’esprit positif ayant marqué l’action des députés, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi en rapport avec les missions de l’institution législative et sa présence sur les fronts de l’action parlementaire aux plans régional, continental et international, notamment le Discours Royal à l’ouverture de cette session législative, lequel a été consacré à la question de l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi qu’aux réalisations et aux acquis exceptionnels et retentissants accomplis sous l’impulsion du Souverain, a-t-il souligné.

Outre la poursuite des missions constitutionnelles de la Chambre des représentants et de ses activités internes et externes, aussi bien en termes de législation, de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques qu’en matière d’accompagnement des aspirations de la société dans divers domaines, la Chambre a érigé la diplomatie parallèle au rang des priorités, a poursuivi M. Talbi Alami.

Ainsi, la Chambre, a-t-il soutenu, a renforcé sa présence efficace au niveau du continent africain, en approfondissant les liens parlementaires avec la façade africaine atlantique et ce, dans le cadre du processus des pays africains atlantiques en droite ligne avec les initiatives et les Visions Royales éclairées, le but étant de transformer cette façade en espace de solidarité humaine, de complémentarité économique et de rayonnement international.

La chambre s’est inscrite aussi dans tous les débats sur les questions focalisant l’attention du système parlementaire international tels que les défis liés à l’avenir de l’humanité, à la sécurité et à la stabilité internationales.

De même, la chambre a poursuivi ses efforts pour consolider les relations avec les différentes institutions parlementaires régionales et continentales, dont le parlement européen, animée en cela par le souci national de défendre les intérêts suprêmes, les stratégies et politiques économiques et culturelles et l’intégrité territoriale du Royaume.

Et de poursuivre que le bilan de cette session a été marquée dans le domaine législatif, outre l’examen et le vote de la loi de finances, par l’adoption de nombre de textes se rapportant aux domaines social, culturel, artistique, au système de justice, à la protection du patrimoine national et au raffermissement des relations de coopération avec des pays amis et des liens avec les partenaires sociaux.