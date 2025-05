Réda Allali retrace l’épopée de Hoba Hoba Spirit dans « Radio Hoba »

La Fondation Touria et Abdelaziz Tazi et son espace culturel L’uZine invite le public à découvrir Radio Hoba, le récit personnel de Réda Allali, chanteur et cofondateur du groupe Hoba Hoba Spirit, publié aux Éditions du Sirocco.

Ce livre intime et libre retrace les aventures humaines, musicales et sociales d’un groupe emblématique de la scène alternative marocaine.

Soutenu par la Fondation, ce projet éditorial s’inscrit dans une démarche de transmission vivante de la culture contemporaine : il mêle récit, mémoire et photographie pour révéler les coulisses de la Hayha music, son énergie créative et son ancrage dans le réel.

À l’occasion de cette parution, une soirée immersive est proposée le samedi 24 mai 2025 à partir de 17h à L’uZine, déclinée en trois temps forts :

Présentation du livre Radio Hoba : une rencontre avec Réda Allali, entre anecdotes inédites, échanges avec le public et extraits choisis ;

Exposition immersive : une installation visuelle explorant les vingt années de scène, de voyages et de compagnonnage du groupe, à travers les regards croisés de Adnane Hakoun, Samados Maitoul, Zouhair Laalam, Karim Tibari, Emilie Foudelman, Mohamed Smyej, Chadi Ilias et Mohamed Filali Ansari et des artistes du groupe Hoba Hoba Spirit ;

Concert exclusif : un live de Hoba Hoba Spirit à L’uZine, pour faire résonner sur scène l’esprit du livre.

En soutenant la création de Radio Hoba et en accueillant cette soirée à L’uZine, la Fondation Touria et Abdelaziz Tazi réaffirme son engagement aux côtés des artistes et des récits qui participent à l’écriture d’une mémoire culturelle alternative, libre, populaire et profondément marocaine.

Lieu : L’uZine – 19, rue Prolongement Mouatamid Ibnou Abbad, Aïn Sebaâ, Casablanca

Date : Samedi 24 mai 2025

Horaire : À partir de 17h

