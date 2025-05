Bank of Africa renforce son engagement en finance durable à Casablanca (VIDEO)

La Chaire Panafricaine de Durabilité et Finance à Impact, portée par BANK OF AFRICA en partenariat avec six institutions académiques marocaines, organise la 3ᵉ édition des Rencontres de la Finance Durable à l’ISCAE Casablanca. L’événement se tient en collaboration avec le Groupe ISCAE et l’Observatoire Africain de la Finance Durable (OAFD).

Placée sous le thème « Finance à Impact en Afrique », cette édition marque une étape importante avec la signature d’un partenariat stratégique entre la Chaire, l’OAFD et l’ISCAE. L’accord vise à développer des projets de recherche conjoints sur des thématiques clés, à produire des publications valorisant les meilleures pratiques en finance durable et à co-organiser des événements autour de la durabilité et de l’investissement responsable, réunissant experts académiques, professionnels et institutionnels.

Ce partenariat vient consolider l’écosystème de la Chaire et élargir son rayonnement à l’échelle de l’Afrique du Nord et subsaharienne. Il s’inscrit dans une dynamique de coopération régionale autour des enjeux de durabilité.

À cette occasion, l’OAFD a présenté un nouvel outil d’évaluation d’impact : le Sustainable Performance Indicator. Ce dispositif a permis d’analyser les programmes des Services Non Financiers de BANK OF AFRICA selon les critères de durabilité et les standards ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Parmi les programmes évalués figurent notamment le réseau d’incubateurs Blue Space et les initiatives de renforcement des capacités destinées aux TPE et PME.

En apportant une base scientifique rigoureuse à ces dispositifs, les indicateurs développés renforcent leur légitimité et démontrent leur capacité à générer une valeur durable pour l’ensemble des parties prenantes. Ce cadre structurant permet de dépasser les initiatives ponctuelles pour établir un modèle reproductible et inspirant, susceptible de mobiliser d’autres acteurs publics, privés et académiques engagés en faveur de la transition durable.

Acteur pionnier de la finance durable depuis plus de deux décennies, BANK OF AFRICA, sous l’impulsion de son président Othman Benjelloun, réaffirme son engagement à bâtir des modèles d’accompagnement responsables. En conciliant performance économique et impact social et environnemental, le groupe contribue à poser les fondements d’une véritable doctrine de durabilité et de finance à impact positif, au Maroc comme sur l’ensemble du continent africain.