Partenariat stratégique entre l’INRA et Syngenta pour une agriculture durable au Maroc

Depuis septembre 2021, l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), institution de référence en matière de recherche et d’innovation agricole au Maroc, collabore avec Syngenta, leader mondial de la protection des cultures et des semences.

Ce partenariat, d’une durée de trois ans, s’inscrit pleinement dans la stratégie “Génération Green 2020–2030”, visant à accroître la production agricole de 50 % d’ici 2030, renforcer la souveraineté alimentaire et réduire la dépendance aux importations de céréales.

Dans un contexte de défis climatiques et économiques majeurs, ce programme commun se concentre sur la recherche appliquée, l’innovation et le transfert de technologies pour améliorer la protection des semences. Des expérimentations ont été menées sur trois sites pilotes, Saïs, Zaïr et Chaouia permettant d’évaluer plusieurs technologies de protection et de mesurer leur impact sur la productivité du blé et de la féverole.

Les résultats préliminaires mettent en évidence le potentiel de certaines solutions à améliorer le rendement dès les premières phases de développement des cultures.

Ce partenariat public-privé démontre la valeur ajoutée d’une collaboration étroite entre recherche scientifique et industrie pour répondre aux enjeux agricoles. À travers l’adaptation locale des technologies innovantes, l’INRA et Syngenta contribuent activement à la transition vers une agriculture plus résiliente, rentable et durable au Maroc.

Un second partenariat, axé sur les solutions biologiques, est en cours et devrait être finalisé d’ici fin 2025.

À propos de Syngenta

Présente dans plus de 90 pays, Syngenta développe des technologies et pratiques agricoles durables pour permettre aux agriculteurs de nourrir la population mondiale tout en préservant l’environnement. Implantée au Maroc depuis 45 ans, Syngenta Maroc travaille aux côtés des agriculteurs locaux pour promouvoir l’innovation au service de la souveraineté alimentaire et de la durabilité.

À propos de l’INRA

Créé en 1914, l’INRA a pour mission de mener des recherches au service du développement agricole. Ses axes stratégiques couvrent la gestion durable des ressources naturelles, l’amélioration de la productivité et de la qualité des productions végétales et animales, ainsi que l’analyse des dynamiques socio-économiques liées au développement agricole régional.

L’INRA dispose de 10 centres régionaux de recherche et 23 domaines expérimentaux répartis sur l’ensemble du territoire marocain. Les projets de recherche sont conçus en partenariat avec les acteurs régionaux et nationaux, et sont encadrés par une structure centrale composée de départements scientifiques et de services spécialisés.