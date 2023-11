Syngenta et l’INRA innovent pour accroître les rendements des cultures de blé

Le partenariat entre Syngenta, spécialiste de la production de semences et de la protection des cultures, et l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), dans le cadre de la stratégie agricole « Génération Green 2020-2030 », a récemment atteint un bilan positif après deux ans d’expérimentation de solutions innovantes de protection des semences de blé.

Une augmentation de 15 à 20% du rendement des semences après traitement

Les essais ont été conduits dans les stations expérimentales de l’INRA (Douyet, Marchouch et Sidi El Aydi) durant les deux campagnes agricoles, 2021-2022 et 2022-2023 marquées par des conditions de sécheresse particulières. Trois nouvelles solutions de protection des semences ont été utilisées en comparaison avec un témoin non traité et une solution standard utilisée sur le marché. Ces recherches, visant à développer des stratégies de lutte contre les maladies et les ravageurs des cultures de blé et de légumineuses, utilisent la technologie de protection des semences. A l’issue de deux années d’expérimentations, les différentes solutions de protection de semences de blé testés ont conduit à une augmentation significative des rendements, évaluée entre 15 et 20 % en fonction des sites d’expérimentation et du produit utilisé. Ces augmentations de rendement ont été principalement attribuées à une amélioration du poids des grains, ainsi qu’à une augmentation du tallage et du nombre d’épis dans certaines situations.

La formation des professionnels de la semence quant à l’utilisation des solutions de protection de semences fortement recommandée

Au vu de ces résultats, Syngenta et l’INRA recommandent d’utiliser des traitements de semences pour améliorer les rendements des cultures, en particulier des produits assurant une protection contre les maladies mais aussi les insectes nuisibles tel que le produit Celest Top. Dans le contexte actuel, il est essentiel de prendre des mesures concrètes pour encourager l’utilisation de semences traitées par des produits de qualité afin de soutenir les agriculteurs dans cette démarche. Syngenta propose, dans ce cadre, de sensibiliser les agriculteurs et les acteurs de l’industrie semencière aux avantages du traitement des semences de qualité et d’encourager l’utilisation de semences certifiées et traitées avec des produits de protections de semences de qualité. En outre, la mise en place de programmes de formation et de certification pour les professionnels de la semence permettra d’assurer un traitement adéquat des semences. Syngenta et l’INRA préconisent également de faciliter l’accès aux produits de traitement de semences de haute qualité aux agriculteurs. Enfin, la promotion de la recherche et le développement dans le domaine du traitement des semences pour améliorer constamment les techniques et les produits est fortement encouragée.