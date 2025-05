Africorp et l’UM6P unissent leurs forces pour l’innovation en Afrique

Africorp Consortium, présidé par Saad Berrada Sounni, et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont signé, en marge du Deeptech Summit 2025, un accord-cadre de coopération stratégique. Ce partenariat ambitieux vise à renforcer l’innovation technologique et scientifique au Maroc et sur le continent africain.

Cette collaboration portera sur plusieurs domaines clés, notamment l’ingénierie avancée, la transformation digitale et le développement de solutions technologiques innovantes. L’accord prévoit la mise en œuvre de projets conjoints de recherche appliquée et d’innovation, autour de thématiques stratégiques telles que la digitalisation des processus, l’intelligence artificielle, l’optimisation industrielle, l’excellence opérationnelle sur l’ensemble de la chaîne de valeur, ainsi que la création de solutions durables.

Par ailleurs, l’accord comprend des actions concrètes en matière de transfert de technologies et la création de laboratoires collaboratifs dédiés à l’ingénierie avancée.

La coopération ne se limite pas au secteur industriel. Elle s’étendra également à l’agriculture, à travers le développement de solutions innovantes pour une agriculture à haute valeur ajoutée, ainsi qu’aux métiers des mines et carrières, via des projets de valorisation des ressources et d’amélioration des procédés d’extraction responsables.

Dans le domaine de l’éducation, les deux partenaires œuvreront à l’élaboration de programmes de formation avancés, à la promotion de l’entrepreneuriat et à l’intégration des technologies éducatives de pointe. Ils s’engagent également à renforcer le capital humain du Royaume en développant des programmes de formation et des initiatives d’intrapreneuriat.

> « Ce partenariat avec l’UM6P reflète notre volonté de positionner Africorp Consortium à la pointe de l’innovation technologique et de la durabilité, au bénéfice de nos pôles industriels, agricoles, miniers et éducatifs. Ensemble, nous voulons anticiper les défis de demain tout en créant de la valeur pour notre pays et notre continent », a déclaré M. Jaafar Harti, CEO d’Africorp Consortium.

La collaboration portera aussi sur le sourcing et l’accompagnement de startups DeepTech répondant aux besoins spécifiques d’Africorp Consortium, la promotion de l’innovation ouverte, ainsi que le soutien à la création de nouvelles solutions dans des secteurs stratégiques tels que la gestion des données, les fintechs industrielles et le développement durable.

L’accord a été signé par M. Abdellatif Souhail, CEO du pôle industrie d’Africorp Consortium, et M. Yassine Laghzioui, Directeur Général d’UM6P Ventures et Directeur de l’Entrepreneuriat et du Capital Risque à l’UM6P.