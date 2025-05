Lancement d’une nouvelle enquête sur la famille (HCP)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) annonce le lancement des travaux de collecte de l’Enquête nationale sur la Famille 2025, qui se dérouleront sur le terrain jusqu’à fin septembre de la même année.

Menée auprès d’un échantillon de 14.000 ménages, représentatif des milieux urbain et rural ainsi que de l’ensemble des régions du Royaume, cette enquête intervient trente années après la première édition réalisée en 1995, indique le HCP dans un communiqué.

Cette opération statistique vise à collecter des données sur la structure, l’organisation et les dynamiques des familles marocaines.

Elle permettra de mieux comprendre les transformations que connaît la famille au Maroc, d’évaluer leurs répercussions sur les comportements démographiques, sociaux-économiques et culturels de la population, et de fournir une base de données intégrées pour mieux appuyer l’élaboration de politiques publiques dans les domaines du développement social, de la solidarité intergénérationnelle, de l’éducation, du logement et de l’égalité des chances.

Engagé à assurer la confidentialité des données personnelles recueillies, le HCP appelle à une forte adhésion des ménages qui seront sollicités pour la réussite de cette opération nationale, dont les résultats contribueront à une meilleure compréhension des réalités familiales au Maroc et à un appui à l’élaboration de politiques familiales répondant aux besoins concrets de la population.

S.L