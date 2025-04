Une première : les agrumes marocains font leur entrée au Japon

Par LeSiteinfo avec MAP

Un premier conteneur d’agrumes marocains a officiellement débarqué au Japon, marquant l’entrée du Royaume sur l’un des marchés les plus exigeants au monde en matière de qualité et de traçabilité, a annoncé jeudi Morocco Foodex.

Ce succès témoigne de « la compétitivité des produits agricoles marocains et d’un savoir-faire reconnu à l’international », a affirmé l’organisme chargé de la promotion et du contrôle des exportations agricoles et maritimes du Maroc dans un communiqué.

Treizième client du Maroc en produits agroalimentaires, le Japon est réputé pour ses exigences strictes, a noté la même source, soulignant que « l’acceptation des agrumes marocains, notamment la très prisée Nadorcott, atteste du respect des normes sanitaires les plus rigoureuses et ouvre la voie à une diversification des variétés exportées, en fonction des préférences du marché ».

« Nous souhaitons le développement des agrumes marocains au Japon, car les Japonais les adorent », a déclaré Yoichi Fukuda, importateur japonais cité par le communiqué, mettant en avant l’intérêt croissant des consommateurs nippons pour la qualité marocaine.

Avec une culture alimentaire axée sur la fraîcheur et la saisonnalité, le Japon affiche une consommation élevée de fruits frais, ce qui en fait un débouché majeur pour les agrumes marocains.

« Le Maroc jouit d’une très belle image auprès des Japonais. Nous souhaitons la bonne réussite et le développement des agrumes marocains au Japon », a confirmé Kento Takegami, responsable des achats dans une entreprise japonaise d’importation.

Afin de renforcer cette avancée, une mission économique organisée par Morocco Foodex accompagne une délégation d’une dizaine d’exportateurs marocains au Japon en avril.

Cette mission a pour objectif de tisser des partenariats durables avec les donneurs d’ordre, et de renforcer la visibilité de l’offre marocaine via des rencontres BtoB, des visites du marché de Tokyo et une campagne de communication ciblée.

« Nous avons accompagné une dizaine d’entreprises à Tokyo pour promouvoir les agrumes marocains sur ce marché très demandeur de l’origine Maroc », a affirmé El Mehdi El Alami, directeur du développement et de la promotion au sein de Morocco Foodex.

« Cet engouement a été démontré par la présence d’une trentaine d’acheteurs, et nous sommes très satisfaits de cette mission », a-t-il ajouté.

En 2023, les exportations marocaines de produits agroalimentaires vers le Japon ont atteint 18.000 tonnes, pour une valeur de 14 milliards de yens.

Fort d’une production continue et d’un « positionnement qualité » affirmé, le Maroc ambitionne de consolider sa présence sur les marchés à haute valeur ajoutée.

Les exportateurs marocains visent une hausse significative des volumes d’exportation à moyen et long terme, en capitalisant sur cette ouverture stratégique.