L’avocate d’Achraf Hakimi réagit à la décision du parquet

Le parquet de Nanterre a requis, ce vendredi, la mise en accusation d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine, annonce Le Parisien.

L’international marocain de 26 ans est soupçonné de viol, des faits qu’il a toujours niés. Il revient désormais au juge d’instruction de décider s’il suit ou non les réquisitions du parquet.

Contactée par Le Site info, Me Fanny Colin, avocate d’Achraf Hakimi, a dénoncé des réquisitions « incompréhensibles et insensées » de la part du parquet de Nanterre.

« Ces réquisitions sont incompréhensibles au regard des éléments du dossier », a-t-elle déclaré, soulignant que l’enquête « a permis d’établir les mensonges de la plaignante, notamment à travers les expertises psychologiques qui la concernent ».

Me Colin affirme que son client et elle demeurent « aussi sereins qu’à l’ouverture de la procédure ». Et de prévenir : « Si ces réquisitions devaient être suivies, nous exercerions évidemment toutes les voies de recours. »

En cas de renvoi, le joueur du PSG pourrait être jugé pour viol, un crime passible de quinze ans de réclusion.

N.M