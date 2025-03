Combien de jours fériés pour Aïd Al Fitr au Maroc ?

A l’occasion de Aïd Al Fitr 2025, les fonctionnaires, les enseignants et les élèves auront droit à des vacances du 28 Ramadan au 2 chaoual 1446.

Au cas où le mois de Ramadan ne dure que 29 jours, Aïd Al Fitr sera célébré le lundi 31 mars 2025 au Maroc. Quatre jours fériés seront ainsi accordés : du samedi 28 mars au mardi 1er avril.

Si le Ramadan dure 30 jours, Aïd Al Fitr sera fêté le mardi 1er avril. Ce qui signifie que les fonctionnaires auront droit à cinq jours fériés : du samedi 28 mars au mercredi 2 avril.

Rappelons qu’à quelques jours de Aïd Al-Fitr 2025, les spéculations vont bon train concernant la date de la fête au Maroc. Contacté par Le Site info, l’astronome Ali Amraoui a assuré que Aïd Al-Fitr sera célébré le lundi 31 mars 2025, ce qui signifie que le mois sacré ne durera que 29 jours au Maroc.

Même si les calculs permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu. Comme d’habitude, l’annonce officielle sera faite par le ministère des Habous et des affaires islamiques après l’observation de la nouvelle lune.

Le Maroc est reconnu pour la précision de ses calculs astronomiques, notamment pour la détermination des dates des fêtes religieuses comme l’Aïd al-Fitr. Le Royaume allie observation visuelle stricte et calculs astronomiques avancés, ce qui lui permet d’être très précis. Chaque 29e jour du mois lunaire, des dizaines d’observateurs officiels sont déployés sur plus de 270 sites d’observation à travers le pays.

Ces équipes, sous l’autorité du ministère des Habous et des Affaires islamiques, scrutent le ciel au coucher du soleil pour confirmer la naissance du nouveau mois lunaire. Si le croissant est visible quelque part au Maroc, le lendemain est déclaré premier jour du mois suivant. Sinon, le mois en cours est complété à 30 jours.

Bien que l’observation reste déterminante, le Maroc utilise également des outils de calcul astronomique pour anticiper la visibilité du croissant lunaire. Ces calculs prennent en compte plusieurs paramètres : la conjonction lunaire (moment où la Lune passe entre la Terre et le Soleil), l’âge du croissant lunaire (le nombre d’heures après la conjonction), l’altitude et l’inclinaison du croissant au moment du coucher du soleil et les conditions météorologiques qui peuvent influencer la visibilité.

Ces données permettent d’avoir une idée fiable et scientifique des possibilités d’observation, mais sans remplacer la confirmation visuelle.

Par ailleurs, le retour à l’heure GMT+1, en avançant 60 minutes, sera opéré après la fin du mois de Ramadan, le dimanche 06 avril 2025 à 02H00.

H.M.