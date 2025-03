Les Marocains se tournent vers les viandes importées (VIDEO)

Un boucher basé à Casablanca s’est exprimé sur les prix des viandes rouges locales et de celles importées.

Au micro de Le Site info, il a confié qu’il importe les viandes ovines et bovines d’Espagne et de Belgique, soulignant qu’il sélectionne les meilleures races. Notre source a également souligné avoir constaté récemment un engouement pour les viandes importées vu que leurs prix sont à la portée de toutes les bourses.

Et d’ajouter que la viande ovine importée d’Espagne coûte 60 dirhams le kilo et la bovine 73 dirhams.

A noter qu’après l’appel lancé par le Roi Mohammed VI concernant l’abstention d’accomplir le rite de Aid Al Adha, les prix des viandes rouges ont enregistré une baisse dans les différentes régions du Maroc.

Un boucher à Salé a confirmé le recul des tarifs des viandes ovines et bovines, assurant que les prix sont désormais à la portée de toutes les bourses. « La viande bovine coûte actuellement 85 dirhams le le kilo et celui de l’ovine est passé à 90 dirhams », a-t-il précisé.

Notre source a également loué la décision du gouvernement d’interdire l’abattage des brebis afin d’assurer la pérennité du cheptel et stabiliser le marché de la viande. La décision, qui se poursuivra jusqu’en mars 2026, a été prise par les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture après la baisse de 38% du cheptel ovin et caprin à cause des nombreuses années de sécheresse.

H.M.