CAN 2025 et Mondial 2030 : suivi des projets de stades sous la présidence d’Akhannouch

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, jeudi à Rabat, une réunion du comité de pilotage du suivi des projets de stades sportifs pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du monde de football 2030.

Au cours de cette réunion, le comité a passé en revue l’état d’avancement des travaux d’aménagement des neuf stades qui accueilleront les phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, et ce conformément à l’échéancier fixé. Lesquels stades devant être fin prêts entre les mois de mars et août 2025, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Selon la même source, le comité a également pris connaissance de l’état d’avancement des travaux de construction du stade Hassan II à Benslimane, conformément aux normes de la FIFA, lequel sera prêt en décembre 2027 dans la perspective d’accueillir les matchs de la Coupe du monde 2030, que le Royaume organise conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

A cette occasion, M. Akhannouch a affirmé que le gouvernement, conformément aux Hautes Directives Royales, « est mobilisé pour poursuivre les différents projets d’infrastructures sportives et veille à assurer toutes les conditions à même de garantir le succès de l’organisation par notre pays de la CAN 2025 et du Mondial 2030 », ajoute le communiqué.

Ont pris part à cette réunion la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Mohamed Saad Berrada et le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.