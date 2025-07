Le FM6I désigne 14 sociétés de gestion pour booster l’investissement

Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt n°FM6i/AMI/01/23, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) a annoncé la sélection de 14 sociétés de gestion de fonds sectoriels et thématiques.

Ces fonds ont pour objectif de renforcer les capitaux propres des entreprises, de soutenir leurs capacités d’investissement et de favoriser la création d’emplois durables.

La mise en place de ces instruments constitue l’un des principaux leviers d’intervention du FM6I, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, exprimées dans le discours du 9 octobre 2020. Il y était précisé que « selon les domaines jugés prioritaires à chaque étape et, en fonction des besoins de chaque secteur, le Fonds s’appuiera sur des fonds sectoriels spécialisés qui lui sont rattachés ».

Les 14 sociétés de gestion sélectionnées ont mobilisé près de 14,5 milliards de dirhams de capitaux nationaux et internationaux, auxquels s’ajoute une enveloppe de 4,5 milliards de dirhams allouée par le FM6I, portant la taille globale des fonds à 19 milliards de dirhams. Cela représente un effet multiplicateur supérieur à quatre fois.

Ces sociétés couvrent l’ensemble des secteurs prioritaires de l’économie nationale : trois fonds dédiés à l’industrie, un à l’agriculture et l’agro-industrie, deux au tourisme, un au transport et à la logistique, ainsi que sept fonds généralistes. Ces derniers ont été segmentés par tailles de tickets d’investissement afin de proposer des solutions adaptées aux besoins des entreprises, notamment les PME.

La sélection comprend neuf sociétés de gestion nationales et cinq internationales. Les fonds sont domiciliés au Maroc, soit de manière autonome, soit en partenariat avec des fonds étrangers. Les sociétés internationales mettent également en place des équipes locales, contribuant au développement d’un écosystème d’expertise en private equity et au positionnement du Maroc comme hub régional et continental.

En tant que signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations unies, le FM6I veille à promouvoir les standards internationaux en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), critères qui ont été intégrés au processus de sélection et de suivi des sociétés de gestion.

La liste complète des 14 sociétés de gestion est consultable sur le site web du FM6I : www.fm6i.ma.