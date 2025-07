Summer Series: le meilleur de la scène marocaine sous les étoiles de Marrakech

Du 17 juillet au 30 août 2025, Marrakech se met à l’heure du live avec la première édition des Summer Series, une programmation musicale inédite orchestrée par Wanaut Originals, en partenariat avec le Blast Marrakech.

Chaque vendredi et samedi, la scène du Blast accueillera un concert, pour faire durer la vibe estivale jusqu’à la fin du mois d’août. Un total de 14 soirées dédiées à la création musicale marocaine, toutes générations confondues, dans un format pensé pour le grand public, entre qualité sonore et ambiance décontractée.

La série s’ouvre le 17 juillet avec un moment rare : le retour sur scène de Nass El Ghiwane, groupe mythique qui a profondément marqué la musique populaire marocaine depuis les années 1970. Porte-voix d’une génération contestataire, pionniers du chant engagé, leur présence donne le ton d’une édition placée sous le signe de la mémoire vivante.

Le 19 juillet, Hoba Hoba Spirit, formation phare du rock casablancais, prendra le relais avec son mélange énergétique de riffs, de darija poétique et de critiques sociales acérées. Un groupe qui, depuis plus de vingt ans, incarne la jeunesse urbaine marocaine dans toute sa complexité.

Parmi les figures majeures attendues :

(8 août), grand maître gnaoui, connu pour ses collaborations internationales (Snarky Puppy, Marcus Miller…) et sa voix profonde capable de faire vibrer les foules. Ahmed Soultan (16 août), précurseur de l’afrobian soul, qui a su imposer une signature musicale mêlant langues et styles, entre Afrique, Europe et monde arabe.

(23 août), icône pop de la nouvelle génération, dont l’univers visuel, les productions audacieuses et l’engagement féministe en font l’une des artistes les plus influentes du moment. Dizzy Dros (30 août), figure majeure du rap marocain contemporain, dont les textes percutants et la mise en scène spectaculaire ont redéfini les codes du genre.

La Summer Series célèbre aussi les expressions musicales les plus audacieuses, les plus libres, les plus personnelles. Aux côtés des figures confirmées, plusieurs artistes au langage singulier viendront occuper la scène du Blast, chacun et chacune à leur manière, entre expérimentation, performance et décloisonnement des genres :

(9 août), Une icône Rap locale issu du legendaire groupe Shayfeen et la relève sur une seule et même scène Fehd Benchemsi & The Lallas (1er août), un projet scénique porté par un artiste à l’énergie contagieuse, où groove gnaoua, rythmes chaâbi et poésie slamée se mêlent dans une performance collective vibrante.

Un lieu, une ambiance

Depuis son ouverture, le Blast Marrakech s’est imposé comme un espace hybride, entre salle de concerts, lieu de vie et catalyseur de la création artistique locale. Pour cette série estivale, les concerts auront lieu dans la salle climatisée du Blast, offrant aux spectateurs un confort optimal, même en pleine chaleur. Autour de la salle, un espace chill-out en plein air, un food court et un marché de créateurs viendront prolonger l’expérience dans une atmosphère détendue et festive.

La convivialité et la proximité restent au cœur de l’expérience avec une jauge à taille humaine, des échanges spontanés… et des soirées à vivre comme des retrouvailles entre amis, entre la scène vibrante et le souffle doux des soirées marrakchies.

Avec cette première édition des Summer Series, Wanaut Originals entend poser les bases d’un rendez-vous régulier, inscrit dans le calendrier culturel estival de la ville.

L’objectif est triple :

Soutenir la scène musicale nationale , dans toute sa diversité ;

, dans toute sa diversité ; Offrir une scène professionnelle à des artistes émergents et confirmés ;

à des artistes émergents et confirmés ; Stimuler l’attractivité culturelle de Marrakech, en proposant une alternative qualitative aux offres événementielles classiques.

À travers Summer Series, c’est toute une scène musicale marocaine qui s’exprime : vivante, plurielle, ancrée et en mouvement.

PROGRAMMATION

17 juillet : Nass El Ghiwane

: Nass El Ghiwane 19 juillet : Hoba Hoba Spirit

: Hoba Hoba Spirit 25 juillet : Dada

: Dada 1er août : Fehd Benchemsi & The Lallas

: Fehd Benchemsi & The Lallas 2 août : Maureen & Rita Kamale

: Maureen & Rita Kamale 8 août : Maâlem Hamid El Kasri

: Maâlem Hamid El Kasri 9 août : Shobee & Fetah

: Shobee & Fetah 16 août : Ahmed Soultan

: Ahmed Soultan 23 août : Manal

: Manal 30 août : Dizzy Dros

Informations pratiques :

📅 Dates : du 17 juillet au 30 août 2025

📍 Lieu : Blast Marrakech

🎟️ Billetterie : www.wanaut.com