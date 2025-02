Trophée Hassan II de Golf: Moulay Rachid préside le dîner de gala offert par le Roi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Prince Moulay Rachid a présidé, vendredi au site archéologique du Chellah à Rabat, le dîner de gala offert par le Roi Mohammed VI, à l’occasion de la 49è édition du Trophée Hassan II de golf et de la 28è édition de la Coupe Lalla Meryem, organisées sous le Haut patronage du Roi du 03 au 08 février.

A son arrivée, le Prince Moulay Rachid, président de la Fédération Royale Marocaine de Golf et de l’Association du Trophée Hassan II de Golf, a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Mohamed Saad Berrada, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor et le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Le Prince a été également salué par le président du Comité national olympique marocain, Fayçal Laraichi, le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la Préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le président du conseil régional, Rachid El Abdi, la présidente du conseil communal, Fatiha El Moudni, le président du conseil préfectoral, Abdelaziz Driouich et le président de l’arrondissement Youssoufia, Ibrahim El Joumani.

Le Prince Moulay Rachid a aussi été salué par le 1er vice-président délégué de la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) et vice-président délégué de l’Association du Trophée Hassan II de golf (ATH), Mostafa Zine, le 2è vice-président de la FRMG et vice-président de l’ATH, Hassan Mansouri, le président du Club Royal Golf Dar Es-Salam et membre du conseil d’administration de l’ATH, Abderrahman Bouftas, le trésorier général de l’ATH, Ali Bensouda, le conseiller financier du président de l’ATH, Azzeddine Benmoussa, le coordinateur général du Trophée Hassan II et de la Coupe Lalla Meryem, Michel Besancenay, le directeur général de la FRMG et directeur exécutif de l’ATH, Mohamed Iraqi et le directeur financier de la FRMG et de l’ATH, Mohamed Naoufel Bensouda.

Par la suite, le Prince Moulay Rachid a été salué par les invités internationaux, nationaux et les partenaires.

Le dîner de gala a été marqué par la projection d’un film institutionnel retraçant l’histoire du Trophée Hassan II de golf et de la Coupe Lalla Meryem.

Ce film a mis en avant les moments forts de ces deux prestigieuses compétitions créées, respectivement, en 1971 et 1993, à l’initiative du Roi Hassan II, que Dieu l’ait en Sa Sainte Miséricorde, ainsi que les meilleurs golfeurs et golfeuses du monde ayant marqué de leurs empreintes l’histoire de ces deux manifestations sportives de haute facture.

S.L.