L’Oriental, terre d’avenir : radiographie d’une économie en pleine expansion

La région de l’Oriental vibre d’une énergie nouvelle. Portée par une croissance économique sans précédent, elle conjugue agriculture prospère, industrie dynamique, tourisme en plein essor et révolution numérique. Une métamorphose stratégique redessine son avenir.

Aux confins du nord-est marocain, la région de l’Oriental se dessine comme un territoire en pleine effervescence, porté par une dynamique de développement ambitieuse. Loin de se reposer sur ses lauriers, cette région, carrefour entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, déploie ses atouts avec une détermination nouvelle, soutenue par des programmes gouvernementaux volontaristes. Agriculture, industrie, tourisme, et économie numérique, tels sont les fers de lance de cette transformation qui promet de faire de l’Oriental un acteur incontournable de l’économie nationale et un pôle d’attraction majeur en Afrique du Nord.

Industriel : un tissu productif en pleine expansion

L’industrie s’affirme comme un moteur de croissance puissant dans l’Oriental. La région tisse sa toile industrielle, forte d’infrastructures en constante amélioration, d’un réseau routier de 5.787 km, de deux ports en plein développement, dont le futur port Nador West Med, véritable hub industrialo-portuaire. elle dispose également de deux aéroports internationaux et d’un réseau ferroviaire connecté aux grandes villes du Royaume.

Plus de 500 entreprises, opérant dans des secteurs aussi variés que l’automobile, l’agroalimentaire, le textile, la chimie, la mécanique ou encore l’électromécanique, dynamisent le paysage économique. Les 14 zones industrielles, véritables poumons économiques, témoignent de cette vitalité, avec des taux de commercialisation qui donnent le vertige.

L’industrie représente une part considérable du PIB régional et emploie près du quart de la population active, sans compter un flux d’exportations qui ne cesse de croître. Le Plan d’accélération industrielle (PAI) a donné un coup d’accélérateur décisif, créant des écosystèmes performants et attirant des investissements étrangers, notamment dans les zones franches en plein essor comme la Technopole d’Oujda, l’Agropole de Berkane et le Parc Industriel de Selouane.

Terres fertiles et ambitions vertes

Loin d’être un simple vestige du passé, l’agriculture est un secteur en pleine réinvention. Forte de ses 889.450 hectares de terres arables, dont une proportion croissante est irriguée, la région capitalise sur ses filières phares dont l’olivier, l’amandier, les vignes, les agrumes, le palmier dattier, sans oublier la betterave à sucre et les cultures biologiques en plein essor. Mais l’Oriental ne se contente pas de produire, elle valorise aussi.

Avec un objectif ambitieux de 61% de taux de valorisation de la production agricole à l’horizon 2030, la région mise sur la qualité et la transformation.

Le Plan Maroc Vert, Génération Green, puis le Plan agricole régional, ont insufflé une dynamique nouvelle, modernisant les exploitations et encourageant les produits à haute valeur ajoutée. Résultat, avec 15% du PIB régional et 40% de la population active employée dans ce secteur vital, l’Oriental s’est érigé en exportateur de renom de produits prisés sur les marchés internationaux.

Rêves d’évasion : l’Oriental dévoile ses trésors touristiques

La région n’est pas seulement une terre de labeur, c’est aussi une terre d’évasion. Le tourisme y prend son envol, porté par un patrimoine naturel et culturel d’une richesse insoupçonnée. Des plages dorées de Saïdia aux eaux turquoises de la lagune de Marchica, en passant par les paysages sauvages du Cap des Trois Fourches, l’Oriental offre une palette d’expériences uniques.

Les amoureux de la nature seront comblés par les sites préservés du SIBE Chekhar, les cascades rafraîchissantes de Gafaït ou encore les randonnées dans les montagnes de Beni Snassen. Les passionnés d’histoire et de culture ne seront pas en reste, entre les ksours millénaires de Figuig, les galeries d’art d’Oujda, ou encore le patrimoine architectural de Debdou.

Avec plus de 763.000 nuitées en 2019 et une offre hôtelière qui compte 30% d’hôtels 5 étoiles, l’Oriental s’affirme comme une destination touristique de premier plan. La Vision 2020 du Maroc a identifié cette région comme prioritaire, et les mesures incitatives se multiplient pour attirer les investisseurs et faire de ce secteur un pilier de l’économie régionale.

L’Oriental connecté : la révolution numérique en marche

L’Oriental n’est pas en marge de la révolution numérique, bien au contraire. La région se connecte à l’avenir, portée par une infrastructure digitale en plein développement, à l’image du projet Oujda Shore, et un taux de pénétration d’Internet qui atteint déjà 70%.

Des entreprises innovantes émergent, spécialisées dans le développement de logiciels, le commerce électronique ou le marketing numérique. L’économie digitale, encore jeune, représente déjà 5% du PIB régional et emploie 5% de la population active, des chiffres qui témoignent d’un potentiel de croissance immense.

Le Plan Maroc Digital 2020 a fait de l’Oriental une région prioritaire, et les initiatives se multiplient pour faire de ce secteur un levier de développement majeur. La région se positionne ainsi comme un acteur ambitieux de l’économie digitale, prêt à relever les défis du futur et à s’imposer comme un hub numérique régional.

Mehdi Idrissi / Les Inspirations ÉCO