Tourisme : l’Oriental, une destination qui séduit toute l’année

La région de l’Oriental, avec ses 250 kilomètres de côtes, ses montagnes majestueuses, ses oasis mystérieux et son riche patrimoine culturel et religieux, s’impose comme une destination de choix pour le tourisme en basse saison.

Loin de l’effervescence estivale, elle attire de plus en plus de visiteurs grâce à la diversité de ses paysages et à un calendrier événementiel dynamique, entre sports, culture et découvertes nature.

Cette attractivité est le fruit d’une vision de développement claire, portée par l’Initiative Royale lancée en 2003. En 2024, la région a enregistré une hausse de 1,36 % du nombre de visiteurs par rapport à l’année précédente, atteignant plus de 252.000 nuitées au premier semestre. Le Conseil Régional du Tourisme prévoit une croissance de 10 % en 2025.

Parmi les projets phares figure le train touristique « Oriental Express », surnommé « Train James Bond » pour son apparition dans le film Spectre. Il proposera un voyage de 300 kilomètres à travers le désert entre Oujda et Bouarfa, avec une expérience culturelle et gastronomique immersive. Le projet bénéficie d’un financement de 20 millions de dirhams.

La région s’illustre également par l’organisation d’événements majeurs, comme la course à voile MedMax entre la France et Saïdia, ou encore le tournoi de golf Oriental Legends Pro-Am VIP. Le Golf de Saïdia devient chaque année un point de rencontre pour les amateurs de sport et de nature. Des retraites de team building y sont aussi organisées, tout comme dans la station de Ras El Ma ou autour de la lagune de Marchica à Nador, positionnant l’Oriental comme une alternative crédible aux grandes destinations classiques.

La culture n’est pas en reste. Plusieurs festivals rythment l’année, du cinéma à Nador aux arts populaires à Berkane, en passant par les cultures oasiennes de Figuig et la musique Raï à Oujda. Ce dernier événement, le Festival international du Raï, attire chaque année en moyenne plus de 350.000 spectateurs.

L’Oriental est également riche d’un patrimoine spirituel vivant. Debdou et la Zaouiya Boutchichya en sont les témoins, symboles d’un héritage soufi, de tolérance et de paix spirituelle reconnu bien au-delà des frontières marocaines.

Côté nature, la région propose une palette unique d’expériences : montagnes des Beni Snassen, vallées de Zegzel, dunes de Figuig, embouchure de la Moulouya… Un terrain de jeu exceptionnel pour les amateurs d’aventure, accompagné par des guides locaux.

L’offre d’hébergement, en plein essor, dépasse aujourd’hui les 13.500 lits répartis sur plus de 140 établissements, dont un tiers en cinq étoiles. Cette montée en puissance est soutenue par des fonds publics et privés, comme le Fonds d’Investissement de la Région de l’Oriental, qui a atteint les 300 millions de dirhams en 2023.

La région est également facile d’accès, grâce à un réseau routier performant, à l’image de l’autoroute Fès-Oujda ou de la rocade méditerranéenne. Côté transport aérien, les aéroports d’Oujda et de Nador connaissent une forte croissance, renforcée par de nouvelles liaisons directes avec Rabat assurées par Air Arabia à partir de 350 dirhams.

Avec son énergie apaisante, ses paysages diversifiés et son accueil chaleureux, l’Oriental confirme sa place dans le paysage touristique marocain, et s’affirme comme une destination unique, à vivre toute l’année.