Implantation de « Fränkische Industrial Pipes » : temps fort du 22e anniversaire de l’Initiative Royale pour le Développement de l’Oriental

Le 18 mars 2025, coïncidant avec le 22e anniversaire de l’Initiative Royale pour le Développement de l’Oriental, a marqué l’émergence d’un dialogue stratégique où l’Oriental devient l’espace dynamique d’une coopération germano-marocaine réinventant les paradigmes économiques.

L’Oriental : nouveau territoire stratégique pour l’Industrie Automobile

Fränkische Industrial Pipes GmbH & Co. KG se profile comme la première entreprise allemande à concrétiser l’immense potentiel industriel de la région de l’Oriental. Spécialisée dans les équipements électroniques et de télécommunications depuis sa fondation en 2008, la firme allemande engage un investissement de plus de 100 millions de dirhams à l’horizon 2032, marquant une étape décisive dans le positionnement économique de la région.

Le 18 mars 2025, lors du 22e anniversaire de l’Initiative Royale pour le Développement de l’Oriental, s’est concrétisé un moment géoéconomique significatif. La signature d’un mémorandum d’entente entre Fränkische Industrial Pipes et les ministères marocains de l’Industrie et de l’Investissement est venue sceller cette nouvelle dynamique territoriale.

Le projet, centré sur le développement et la fabrication de systèmes de protection et de fluides en plastique pour l’industrie automobile, s’affirme comme un véritable catalyseur.

La région de l’Oriental contribue désormais activement à la position du Royaume comme premier producteur automobile en Afrique, en accueillant ce projet qui s’intègre à un écosystème déjà fort de 250 équipementiers. Avec la création programmée de 150 emplois stables d’ici 2028, l’investissement de Fränkische Industrial Pipes consolide la trajectoire industrielle du territoire et sa montée en puissance dans la chaîne de valeur automobile.

Les relations maroco-allemandes : une alliance stratégique émergente

Les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Allemagne opèrent une mutation géopolitique significative, dépassant les paradigmes traditionnels de coopération pour s’inscrire dans une dynamique de partenariat stratégique à haute valeur ajoutée. D’après une note publiée en avril 2014 par l’ambassade allemande à Rabat, l’engagement de son pays se manifeste par un investissement substantiel de 529 millions d’euros, traduisant une confiance profonde dans le potentiel marocain.

Un moment décisif s’est cristallisé le 28 juin 2024 à Berlin, où la signature d’une déclaration conjointe a officiellement lancé le Dialogue Stratégique Multidimensionnel. Cette initiative transcende les cadres diplomatiques conventionnels, embrassant une coopération tous azimuts qui articule des enjeux politiques, sécuritaires, mais aussi économiques avec une rare finesse stratégique.

L’encouragement mutuel des acteurs économiques vers l’exploration des territoires marocains traduit une stratégie d’investissement intelligente. La région de l’Oriental émerge désormais comme un point focal, concentrant non seulement les ambitions renouvelées des entreprises allemandes, mais bénéficiant également du puissant réseau de Marocains résidant à l’étranger (MRE) originaires de cette région. Ces communautés, fortement implantées en Allemagne, jouent un rôle crucial dans la promotion économique et culturellede l’Oriental, créant des ponts dynamiques entre les deux territoires et symbolisant cette nouvelle géographie économique en construction.

Un héritage de coopération : retour sur mai 2010

Cette dynamique contemporaine trouve ses racines dans des initiatives visionnaires. En mai 2010, un événement marquant avait réuni 21 experts allemands d’origine marocaine dans le cadre du programme « Ensemble pour le Développement de la Région de l’Oriental ». Organisé en partenariat avec la coopération technique allemande (GTZ) et à l’époque le ministère chargé de la Communauté Marocaine Résidant à l’Étranger, cet événement préfigurait déjà les collaborations actuelles.

De l’écotourisme aux technologies automobiles et énergétiques, ce réseau de compétences germano-marocain (DMK) illustrait la volonté de mobiliser des expertises diversifiées au service du développement territorial. Près de quinze ans plus tard, l’implantation de Fränkische Industrial Pipes dans l’Oriental concrétise cette vision stratégique, confirmant la pertinence des dynamiques de coopération initiées à cette époque.

Aujourd’hui, les perspectives de collaboration entre le Maroc et l’Allemagne s’annoncent riches de potentialités, avec un focus particulier sur l’innovation technologique, les énergies vertes et le développement industriel. Cette relation, forgée sur la confiance et la complémentarité, promet de générer des opportunités économiques mutuellement bénéfiques dans les années à venir.

Pourquoi l’Oriental et pas ailleurs ?

L’Oriental a délibérément construit son attractivité sur des arguments tangibles, dépassant les promesses rhétoriques pour séduire les investisseurs internationaux. Sa stratégie repose sur trois piliers fondamentaux : une incitation différenciée, une infrastructure logistique performante et un capital humain hautement compétitif.

Sur le plan fiscal, la région se distingue par un dispositif incitatif particulièrement sophistiqué. La Nouvelle Charte de l’Investissement (loi-cadre n°03-22) propose des mécanismes de soutien financier novateurs, avec une prime territoriale de 15% sur le montant total des investissements éligibles – un taux significativement supérieur aux 10% proposés dans les autres régions du Maroc. Pour les projets développés dans des secteurs stratégiques, cette bonification peut atteindre jusqu’à 30% du coût global du projet, démontrant une approche volontariste de développement économique territorial. Au-delà de ces incitations fiscales, le Centre Régional d’Investissement de l’Oriental (CRIO) a développé des outils d’accompagnement digital comme la plateforme CRI Invest, permettant aux investisseurs de suivre en temps réel l’avancement de leurs dossiers et de bénéficier d’un processus administratif simplifié qui réduit considérablement les obstacles traditionnels à l’implantation de nouveaux projets.

La connectivité logistique constitue un atout différenciant majeur de l’Oriental, qui défie les préjugés sur les territoires périphériques grâce à des infrastructures modernes et fluides.

L’aéroport d’Oujda-Angad, situé à proximité immédiate de la Technopole d’Oujda, offre des liaisons directes avec l’Europe, tandis que le réseau routier de 5.700 km – le troisième du Maroc – positionne la région comme une plaque tournante stratégique. Le dispositif portuaire renforce cette dynamique, avec le Port de Béni Nsar traitant plus de 531.000 passagers et 125.000 véhicules en 2024, et une nouvelle station maritime de 162 millions de dirhams prévue pour l’été 2025. En complémentarité, le complexe Nador West Med, en phase finale d’achèvement, s’impose comme un pilier logistique et énergétique prometteur pour les échanges commerciaux méditerranéens.

Par ailleurs, l’Oriental mobilise une main-d’œuvre qualifiée et compétitive, à coût optimisé, faisant de son capital humain un levier stratégique de poids. L’Université Mohammed Premier d’Oujda, classée dans le Top 400 du Shanghai Ranking, et la Cité des Métiers et Compétences de Nador produisent annuellement des ingénieurs et techniciens parfaitement adaptés aux besoins des marchés industriels émergents. Mais pas que, cette dernière propose des programmes avancés dans dix secteurs et accueille jusque-là environ 45.000 stagiaires.

Perspectives de développement : une ambition économique structurée

L’Oriental se profile désormais comme un territoire stratégique, dont les perspectives de développement traduisent une ambition économique profondément structurée. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Charte d’Investissement, la Commission nationale des investissements a validé six conventions majeures, promettant la création de près de 12.000 emplois, témoignant d’une dynamique d’attraction économique sans précédent.

Les investissements massifs des deux dernières décennies, dépassant 150 milliards de dirhams, ont métamorphosé la région, la transformant d’un territoire périphérique en un modèle de développement économique. Ces investissements dessinent les contours d’un écosystème économique résilient et attractif, porteur de promesses pour les années à venir.