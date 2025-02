Programme de développement régional : eau, économie et inclusion au coeur de la stratégie

Le Programme de développement régional de l’Oriental (2022-2027) déploie ses ambitions. Lancé il y a trois ans, il se concentre sur la gestion de l’eau, le développement économique, la connectivité, l’inclusion sociale et la durabilité. Avec 149 projets en cours, ce plan vise à transformer la région, s’appuyant sur un bilan positif du PDR précédent.

La région de l’Oriental, territoire aux multiples facettes et au potentiel immense, est engagée depuis 2022 dans un ambitieux Programme de développement régional (PDR) qui court jusqu’en 2027.

Comme le souligne Mohamed Bouarourou, président du Conseil de la région de l’Oriental, ce plan, qui s’appuie sur un diagnostic approfondi, définit sept axes stratégiques majeurs.

Premièrement, il ambitionne une gestion innovante des ressources hydriques, un enjeu crucial face au stress hydrique qui affecte la région. Cela passera notamment par des solutions technologiques avancées, la valorisation des eaux usées traitées et une meilleure gouvernance de l’eau.

Deuxièmement, le PDR vise à faire de l’Oriental une région à fort potentiel de production, génératrice de valeur. La diversification du tissu économique, la promotion de secteurs porteurs (agriculture, industrie, énergies renouvelables) et la valorisation des ressources locales sont au cœur de cette ambition.

Troisièmement, le plan s’attaque à l’accessibilité et à la connectivité, avec pour objectif de désenclaver les territoires isolés et de dynamiser les échanges. Cela implique un renforcement des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et numériques.

Quatrièmement, l’inclusion sociale est érigée en priorité, avec une volonté affirmée de réduire les disparités territoriales et de garantir un accès équitable aux services sociaux de base et aux infrastructures.

Le cinquième axe stratégique vise à faire de l’Oriental une région attractive et ouverte sur le monde, en renforçant son positionnement aux niveaux national et international.

Le sixième axe, quant à lui, est dédié à un développement durable et écologique, intégrant la préservation de l’environnement, l’adaptation au changement climatique et la promotion des énergies renouvelables.

Enfin, le septième axe s’attache à renforcer les ressources humaines, techniques et financières de la région, en misant sur la formation, une gestion budgétaire optimisée et des partenariats renforcés.

Principales initiatives et projets en cours pour transformer l’Oriental

Pour concrétiser cette vision, 149 projets ont été identifiés comme composantes essentielles du PDR 2022-2027.

Parmi eux, selon Mohamed Bouarourou, 59 projets prioritaires ont d’ores et déjà fait l’objet de conventions de partenariat, assurant ainsi la mobilisation des fonds nécessaires à leur mise en œuvre. Ces projets ont été conçus pour répondre de manière pragmatique et efficace aux besoins identifiés, tout en tenant compte des capacités financières de la région.

Actuellement, 120 projets sont en cours de réalisation ou déjà achevés, grâce à des conventions de partenariat solides. Ces projets couvrent divers domaines, avec une attention particulière portée aux secteurs économique (41 projets), social (29), environnemental (8) et transversal (42 projets). Parmi les initiatives phares, on peut citer le Programme de mobilisation, sécurisation et valorisation des ressources hydriques.

Ce programme, cher au président Bouarourou, prévoit la construction de petits barrages et de barrages collinaires pour collecter et stocker l’eau, l’extension des réseaux d’approvisionnement en eau potable, et la recherche de nouvelles sources d’eau, comme la réutilisation des eaux usées et la déminéralisation des eaux saumâtres. D’autres projets importants visent à développer les infrastructures économiques, à soutenir les entreprises locales, à améliorer l’accès à l’éducation et à la santé, et à promouvoir le tourisme durable.

Un impact positif attendu pour la région et ses habitants

La mise en œuvre du PDR 2022-2027, comme l’espère Bouarourou, devrait avoir un impact significatif sur la région de l’Oriental et ses habitants. En matière de développement économique, les projets programmés devraient stimuler l’investissement, créer des emplois, notamment pour les jeunes, et améliorer la compétitivité de la région.

Le renforcement des infrastructures et de la connectivité facilitera les échanges commerciaux et améliorera l’attractivité du territoire pour les investisseurs. Sur le plan social, l’amélioration de l’accès aux services de base, tels que l’éducation, la santé et l’eau potable, contribuera à réduire les inégalités et à améliorer les conditions de vie de la population.

L’accent mis sur le développement durable et la gestion des ressources en eau permettra de préserver l’environnement et d’assurer un avenir plus résilient face au changement climatique. La promotion des énergies renouvelables et la préservation des écosystèmes naturels contribueront à réduire l’empreinte carbone de la région et à protéger sa biodiversité. En somme, le PDR 2022-2027 vise à transformer l’Oriental en une région plus prospère, plus inclusive et plus durable, offrant ainsi de meilleures perspectives d’avenir à ses habitants.

Un bilan encourageant pour le PDR 2016-2021

Le PDR 2022-2027 s’appuie sur les acquis et les enseignements tirés du précédent plan, qui couvrait la période 2016-2021. Bouarourou a présenté un bilan globalement positif de cette première phase, avec des réalisations qui, dans certains cas, ont dépassé les prévisions initiales. 79 projets ont été réalisés sur les 73 prévus, pour un investissement total de 12.858,06 MDH.

Le domaine économique a connu une dynamique particulièrement positive, avec 26 programmes réalisés sur 23 prévus, et un investissement de 2.991,25 MDH. Le secteur social affiche également de bons résultats, avec 20 programmes réalisés pour un montant de 1.539,61 MDH. Le domaine environnemental, en revanche, présente un bilan plus mitigé, avec seulement 7 programmes réalisés sur 16 prévus, malgré un investissement conséquent de 995,96 MDH.

Les projets transversaux, quant à eux, ont connu un succès notable, avec 26 réalisations, soit près du double des prévisions initiales, et un investissement de 7.311,24 MDH. Si le bilan du PDR 2016-2021 met en lumière une dynamique globalement positive, il souligne également la nécessité de renforcer les actions dans le domaine environnemental. Ces enseignements ont été pris en compte dans l’élaboration du nouveau PDR, qui accorde une place centrale à la durabilité et à la gestion des ressources naturelles.

