Perspectives : une région en pleine métamorphose

La région de l’Oriental est une terre de contrastes et de potentialités, un territoire qui, après avoir longtemps fait face à des défis structurels, connaît aujourd’hui une transformation profonde et ambitieuse.

Ce dossier spécial offre une plongée au cœur de cette région en pleine métamorphose. Il invite à découvrir ses multiples facettes, ses atouts considérables, mais aussi les obstacles qu’elle s’attelle à surmonter pour se forger un avenir prospère et durable.

Loin des clichés d’une région aride et enclavée, l’Oriental se révèle être un carrefour stratégique, où l’agriculture, l’industrie, le tourisme et le numérique s’épanouissent, portés par une dynamique de développement résolument tournée vers l’avenir. Les leviers de cette transformation sont multiples et ambitieux, répondant aux enjeux cruciaux auxquels la région est confrontée.

Parmi eux, la question de l’eau occupe une place centrale. Confrontée à un stress hydrique persistant, l’Oriental a fait de la gestion durable de cette ressource vitale une priorité absolue. Des solutions innovantes, telles que le dessalement de l’eau de mer et la sensibilisation à une consommation responsable, sont ainsi mises en œuvre pour garantir la sécurité hydrique de la région et soutenir son développement économique.

Le Plan de développement régional (PDR) 2022-2027, véritable feuille de route pour l’avenir de la région, traduit cette ambition en actions concrètes, avec des investissements massifs dans des infrastructures hydrauliques modernes et des programmes de gestion intégrée des ressources en eau.

Au-delà de la problématique hydrique, le PDR porte une vision globale et intégrée du développement de l’Oriental. Il s’articule autour de sept axes stratégiques, allant de la diversification de l’économie à la promotion d’un développement durable et inclusif, en passant par le renforcement de la connectivité et l’amélioration de l’attractivité de la région. L’industrie, l’agriculture, le tourisme et le numérique sont identifiés comme des secteurs clés, des moteurs de croissance capables de générer des emplois et de la richesse.

Le Centre régional d’investissement (CRI) de l’Oriental joue un rôle de premier plan dans cette dynamique, en facilitant les démarches administratives pour les investisseurs, en accompagnant les porteurs de projets et en promouvant les atouts de la région à l’échelle nationale et internationale. Des plateformes digitales innovantes, comme OrientalInvest.ma et OrientalConnect.ma, témoignent de la volonté du CRI de moderniser ses services et de s’adapter aux besoins d’un monde de plus en plus connecté.

Cependant, la route vers un développement durable et inclusif n’est pas sans obstacles. Le chômage, notamment chez les jeunes, reste un défi majeur. Les disparités territoriales persistent, et la nécessité de concilier croissance économique et préservation de l’environnement est plus pressante que jamais.

Ces défis sont pris à bras le corps par la région, avec des actions concrètes pour les relever, en soulignant l’importance d’une approche participative, qui associe étroitement les acteurs locaux et la société civile à la construction de l’avenir de la région. Des programmes spécifiques de formation, d’accompagnement des entrepreneurs et de soutien aux populations vulnérables sont ainsi mis en place pour garantir que la croissance profite à tous et que l’Oriental devienne un modèle de développement équilibré et résilient.

Mehdi Idrissi / Les Inspirations ÉCO