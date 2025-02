Maroc : voici le nombre d’emplois créés en 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Quelque 82.000 postes d’emploi ont été créés en 2024, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP) qui vient de publier sa note d’information relative à la situation du marché du travail.

« Après une perte de 157.000 postes d’emploi une année auparavant, l’économie nationale a créé, en 2024, 82.000 postes, résultat d’une création de 162.000 postes en milieu urbain et d’une perte de 80.000 en milieu rural », indique le HCP.

Par type d’emploi, 177.000 postes d’emplois rémunérés ont été créés, résultat d’une création de 157.000 postes en milieu urbain et de 20.000 en milieu rural. L’emploi non rémunéré a, quant à lui, connu une baisse de 95.000 postes, due au recul de ce type d’emploi en milieu rural de 100.000 postes et d’une augmentation de 5.000 postes en milieu urbain.

Le HCP fait également savoir que taux d’activité a quasi-stagné entre 2023 et 2024, passant de 43,6% à 43,5%.

Par milieu de résidence, ce taux a baissé de 0,8 point en milieu rural, passant de 47,3% à 46,5% et augmenté de 0,2 point en milieu urbain, passant de 41,8%à 42%. Il a augmenté de 0,1 point parmi les femmes, s’établissant à 19,1%, et diminué de 0,4 point parmi les hommes (68,6%).

De son côté, le taux d’emploi a reculé de 38% à 37,7% au niveau national (-0,3 point), enregistrant une baisse de 1 point en milieu rural, passant de 44,3% à 43,3%, et une légère hausse de 0,1 point en milieu urbain, passant de 34,8% à 34,9%.

Ce taux a baissé de 0,4 point pour les hommes et de 0,2 point pour les femmes.