Prison locale El Arjat 2 : un fonctionnaire se suicide avec son arme de service

Par LeSiteinfo avec MAP

Un fonctionnaire de la prison locale El Arjat 2 s’est donné la mort, vendredi, à l’aide de son arme de service, indique la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) dans un communiqué.

Le fonctionnaire « F.A » avait pris possession de l’arme de service pour assurer la garde d’un prisonnier transféré et hospitalisé à l’hôpital provincial Moulay Youssef à Rabat, avant de se soustraire des regards dans les toilettes de l’hôpital, et de se donner la mort aux environs de 20h, souligne-t-on de même source.

En conséquence, le parquet général compétent a été avisé de l’incident par la direction de l’établissement, afin de diligenter les enquêtes nécessaires conformément à la loi, précise le communiqué, ajoutant qu’une enquête administrative a été aussi ordonnée afin d’élucider les tenants et les aboutissants de cet incident.