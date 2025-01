Homicide, trafic de drogue… La DGSN fait tomber un individu recherché

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont interpellé, lundi soir, en coordination étroite avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un individu faisant l’objet de dizaines d’avis de recherche au niveau national, pour des affaires d’homicide volontaire et de trafic de différents types de drogues, y compris « L’poufa », la cocaïne et les comprimés psychotropes, a-t-on appris de source sécuritaire.

Le suspect, âgé de 30 ans, a été localisé et interpellé suite à une opération sécuritaire menée à El Jadida, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la DGST, précise la même source.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause s’activait dans le trafic de L’poufa, de la cocaïne et des psychotropes au douar Khelif, dans la région « Khiyayta », près de Berrechid, et a fait l’objet de 49 avis de recherche au niveau national, dont 46 émis par les services de la Gendarmerie Royale et 3 émis par la police judiciaire du district Errahma à Casablanca et les services de la préfecture de police de Settat.

L’opération de pointage du suspect dans la base de données des personnes recherchées a révélé qu’il fait également l’objet d’un avis de recherche émis par les services de la Gendarmerie Royale, pour son implication présumée dans un homicide volontaire signalé dans la nuit du 11 au 12 janvier et commis suite à un litige lié au trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie d’importantes sommes d’argent, soupçonnées provenir de ces activités criminelles illicites, a-t-on précisé de même source.

Pour les besoins de l’enquête, le prévenu a été placé en garde à vue sur instructions du parquet compétent, afin d’élucider tous les actes criminels qui lui sont reprochés, interpeller les autres complices et localiser et saisir tous les revenus liés au trafic de drogues.

S.L.