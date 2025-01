Maroc: Volkswagen Tiguan sacrée « Car of the Year 2025 »

La Volkswagen Tiguan a été couronnée « Car of the Year 2025 » lors d’une soirée qui s’est tenue ce jeudi soir à Casablanca. Organisée par l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM), cette cérémonie a marqué l’aboutissement de plusieurs mois d’évaluation rigoureuse.

Pour cette sixième édition du concours Car of the Year (COTY) 2025, la Volkswagen Tiguan a su s’imposer face à une concurrence de taille. Parmi les sept finalistes en lice figuraient la BYD Seal U, la Cupra Leon, la Dacia Jogger, la Peugeot 3008, la Renault Kardian et la Skoda Kodiaq. Ces modèles ont été soigneusement sélectionnés parmi 30 véhicules retenus initialement.

Un jury d’experts pour un choix minutieux

Les délibérations ont eu lieu les 9 et 10 janvier, rassemblant un jury composé de 14 journalistes et experts automobiles de renom, sous la présidence de Hatim Bouazer (Leguideauto.ma). Parmi eux, on retrouvait Moulay Ahmed Belghiti (Les Écos), Nabil Sbai Tanji (Je veux acheter une voiture !), Jalil Bennani (Driverslife.ma), Essam Chraibi (wandaloo.com), David Jeremie (Challenge-Tomobile 360), Mourad Khezzari (Gentlemen Driver), Jérémy Moretti (Expert UTAC), Khadija Dinia (Myluxurylife.ma), Hatim Kaghat (Expert automobile), Mohamed Akisra (Drive In), Haytam Boussaid (Le Matin), Leila Benjelloun (Golf du Maroc) et Mehdi Laaboudi (Maxmag.ma).

Un succès mérité pour Volkswagen

Après des essais dynamiques approfondis, la Volkswagen Tiguan a conquis le jury grâce à ses performances remarquables, son design renouvelé et son confort de conduite. Ce SUV emblématique de la marque allemande s’est distingué par son équipement technologique de pointe, sa sécurité optimisée et son efficacité énergétique.

S.L.