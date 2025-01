Maroc-Algérie: les frontières ont été ouvertes exceptionnellement

Le poste frontière « Zouj Bghal », entre le Maroc et l’Algérie, a été ouvert de manière exceptionnelle jeudi pour remettre 36 Marocains, détenus dans les prisons algériennes pour migration irrégulière.

Selon l’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile à Oujda, les détenus ont été remis au Royaume après avoir purgé leurs peines, précisant qu’ils sont originaires de Fès, Oujda, Berkane, Meknès, Ouislane, Taounate, Tanger, Ouazzane, Béni Mellal, Ksar Lekbir, Aïn-Béni-Mathar et Demnate.

Par ailleurs, de nombreux Marocains, souligne-t-on, sont en détention provisoire et en attente de jugement (plus de 430 dossiers en cours) et six corps, dont ceux de deux jeunes femmes originaires d’Oujda, attendent d’être restitués à leurs familles. Et de rappeler qu’elle avait précédemment facilité les démarches judiciaires et administratives pour la restitution des dépouilles.

H.M.