Le visa électronique booste le tourisme au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le système de visa électronique introduit par le Maroc en juillet 2022 dans le cadre de ses efforts pour améliorer son attractivité touristique a eu des résultats positifs, indique le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.

« Les données récentes couvrant la période de juillet 2022 à fin 2024 montrent que le système de visa électronique a eu des résultats positifs, en particulier en attirant des touristes séduits par la commodité et l’accessibilité qu’elle offre », précise le ministère dans un communiqué.

Depuis son lancement, le Maroc a délivré 385.738 visas électroniques jusqu’à fin 2024, dont 95% à des fins touristiques, fait savoir le ministère, notant que ce chiffre illustre le rôle important du système dans la facilitation des voyages pour motif de tourisme au sein du Royaume.

Les données de 2024 indiquent une tendance globalement positive, confirmant que ce dispositif est en phase avec la stratégie de développement touristique du Maroc, ajoute le ministère.

Ainsi, une croissance des visas électroniques délivrées de 6% a été enregistrée en 2024 comparée à l’année précédente, reflétant un intérêt croissant pour le voyage grâce à la simplification des formalités administratives.

En moyenne mensuelle, 13.500 e-visa sont octroyées avec un pic de délivrance enregistré durant le mois de novembre 2024 de 16.900 visas.

Et de noter que les visiteurs de 111 nationalités ont bénéficié du visa électronique durant l’année 2024, soulignant la stratégie du Maroc de diversifier ses marchés.

Ainsi, l’Inde se distingue avec 36.690 e-visas accordées en hausse de 52% comparé à 2023 suivie par des augmentations notables en provenance de pays comme le Pakistan (+100%), le Nigeria (+36%) et l’Égypte (+45%).

Selon la même source, le lancement du système de visa électronique s’avère être une initiative stratégique qui répond efficacement aux besoins croissants du tourisme mondial.

En proposant une procédure d’obtention de visa digitalisée et efficace, le Maroc a non seulement renforcé ses dispositifs touristiques, mais également réaffirmé son engagement à accueillir une diversité de voyageurs, leur permettant de découvrir la richesse de sa culture et de ses paysages.

S.L.