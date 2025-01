Conseil de gouvernement: six nouvelles nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Mohamed Naainiaa a été nommé directeur de l’Agence urbaine d’El Kelâa des Sraghna-Rhamna, a indiqué un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Au niveau du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire – Département du Tourisme- , Zohra Tazi a été nommée directrice de la Stratégie et de la Coopération, tandis qu’au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Lahcen Bammou a été nommé directeur de l’École supérieur de technologie de Ouarzazate, ajoute la même source.

S’agissant du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports – Département de l’Éducation nationale et du Préscolaire-, Moulay Youssef Azhari a été nommé à la tête de la Direction générale de l’action pédagogique, alors que Hsain Oujour, a été nommé Directeur de l’école de la Deuxième Chance et de l’Éducation inclusive.

Concernant le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Culture -, Samira El Malizi a été nommée directrice de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc.

S.L.