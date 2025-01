Croissance du PIB: les prévisions de l’ONU pour le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le produit intérieur brut (PIB) du Maroc devrait afficher une croissance de 3,2% en 2025, avec une perspective de 3,4% en 2026, selon un nouveau rapport des Nations Unies publié jeudi à New York.

Intitulé « Situation et perspectives de l’économie mondiale 2025 », le rapport réalisé par le département des affaires économiques et sociales de l’ONU prévoit également une croissance économique mondiale à 2,8% en 2025, relevant qu’une inflation plus faible et un assouplissement monétaire continu pourraient dynamiser l’activité économique au cours de cette année.

“Si l’économie mondiale a fait preuve de résilience face à une série de chocs qui se renforcent mutuellement, la croissance reste inférieure à la moyenne pré-pandémique de 3,2%”, indiquent toutefois les auteurs du rapport qui pointent du doigt la faiblesse des investissements et de la croissance de la productivité, outre les niveaux élevés d’endettement.

Pour l’Afrique, le rapport onusien anticipe une croissance “modestement en hausse” qui passe de 3,4% en 2024 à 3,7% en 2025, grâce notamment à la relance des principales économies du continent, ajoutant que la hausse du coût du service de la dette, le manque d’opportunités d’emploi et la gravité croissante des effets du changement climatique pèsent sur les perspectives économique de l’Afrique.

Pour répondre aux crises interconnectées de la dette, des inégalités et du changement climatique dans le monde, le rapport appelle à une action multilatérale audacieuse, en invitant les gouvernements à éviter les politiques budgétaires “trop restrictives” et à se concentrer plutôt sur la mobilisation des investissements dans les énergies propres, les infrastructures et les secteurs sociaux essentiels tels que la santé et l’éducation.

Dans l’avant-propos de ce rapport, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a notamment appelé à faire de 2025 l’année “où nous mettrons le monde sur la voie d’un avenir prospère et durable pour tous”.

S.L.