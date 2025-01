Conseil de gouvernement : adoption d’un décret sur les concours d’agrégation

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n° 2.24.833 relatif aux concours d’agrégation pour l’éducation et la formation, présenté par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des mesures réglementaires prises pour mettre à jour le cadre juridique relatif aux concours d’agrégation, dans le but de l’harmoniser avec les dispositions du décret n° 2.24.140 du 23 février 2024, relatif au statut particulier des fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce texte vise une révision exhaustive du décret n° 2.90.935 du 24 février 1993 portant sur le concours d’agrégation au titre du cycle secondaire, à travers la fixation des conditions et modalités d’organisation des concours d’agrégation pour l’éducation et la formation dans les différentes disciplines, en vue d’accéder au cadre de professeur agrégé de l’éducation et la formation de premier grade, a précisé M. Baitas.