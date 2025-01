Passeport: quels sont les pays sans visa pour les Marocains ?

Le Maroc a fait un bond de deux places dans le classement mondial des passeports, selon la dernière édition de l’Henley Passport Index 2025, qui évalue la liberté de voyage des citoyens en fonction du nombre de pays accessibles sans visa préalable.

Ce classement, basé sur des données exclusives fournies par l’Association internationale du transport aérien (IATA), révèle que le passeport marocain occupe désormais la 69e position, avec un accès sans visa à 73 pays. Une nette amélioration par rapport à la 71e place en 2024 et à la 80e place l’année précédente.

Voici les pays sans visa pour les Marocains :

Angola

Azerbaïdjan

Barbade

Bélize

Bénin

Bolivie

Brésil

Burundi

Cambodge

Cap Vert

Colombie

Comores

République démocratique du Congo

Cook Islands

Côte d’Ivoire

Djibouti

Dominique

Equateur

Ethiopie

Gabon

Grenade

Guinée

Guinée-Bissau

Haiti

Honk Kong

Indonésie

Iran

Jordanie

Kenya

Kiribati

Laos

Liban

Macao

Madagascar

Malaisie

Maldives

Mali

Marshall Islands

Mauritanie

Maurice

Micronésie

Mozambique

Népal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Niué

Palau Islands

Philippines

Rwanda

Samoa

Sao Tomé et Principe

Sénégal

Seychelles

Somalie

Corée du Sud

Sri Lanka

Saint-Christophe-et-Niévès

Saint-Vincent et les Grenadines

Suriname

Syrie

Tadjikistan

Tanzanie

Thailande

Gambie

Timor-Leste

Togo

Tunisie

Tuvalu

Turquie

Vanuatu

Zambie

Rappelons que le Maroc se distingue comme le pays nord-africain ayant le passeport le plus puissant, devant la Tunisie (73e, 69 destinations sans visa), la Mauritanie (84e, 58 destinations), l’Algérie (86e, 56 destinations), l’Égypte (90e, 52 destinations) et la Libye (100e, 40 destinations).

À l’échelle mondiale, c’est Singapour qui domine toujours le classement, avec un passeport permettant un accès sans visa à 195 pays, suivi du Japon, classé second avec 193 destinations accessibles.

Les pays européens occupent les places suivantes : la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne arrivent en 3e position avec 191 destinations, tandis que des nations comme l’Autriche, la Finlande, la Corée du Sud, le Luxembourg, la Suède, les Pays-Bas, l’Irlande, le Danemark et la Norvège se partagent la 4e place, ayant accès à 191 pays également. Plus bas dans le top 10, l’Australie se place 6e avec 189 destinations, suivie du Canada en 7e position avec 188 pays accessibles. Les États-Unis et les Émirats arabes unis clôturent le top 10, avec respectivement 186 et 185 destinations accessibles sans visa.