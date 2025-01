E-Paiement au Maroc : Enjeux et défis d’ici 2030 (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a organisé une table ronde sous le thème «ePayment, en avant l’inclusion !», au siège du groupe Horizon Press. Y ont participé Karima Zouhairi, responsable Marketing marché des particuliers de Bank of Africa ; Rachid Driouch, responsable Expertise monétique et Mobile payment de Bank of Africa; Rachid Saihi, directeur général du Centre monétique interbancaire (CMI), et Zouheira Belkrezia, directrice Tech et Innovation digitale du groupe Marjane. La rencontre était modérée par Meriem Allam, directrice de publication du journal Les Inspirations ÉCO.

Selon Rachid Saihi, directeur général du Centre monétique interbancaire (CMI), le Maroc a déjà accompli des progrès notables dans le domaine de la digitalisation, notamment avec l’administration en ligne. Cependant, l’Objectif 2030 pousse à adopter une stratégie plus ambitieuse. L’évolution vers des systèmes de paiement invisibles et une expérience client à la pointe devient un impératif.

Dans certains pays comme les Émirats Arabes Unis, l’automatisation des paiements, notamment sur autoroute ou dans la grande distribution, est déjà une réalité. Ces modèles inspirent les ambitions marocaines. Il affirme que 90% de l’innovation ne réside pas dans les outils technologiques eux-mêmes, mais dans l’optimisation des processus. L’intégration de l’intelligence artificielle est également cruciale : elle permet d’imaginer des bonds technologiques et des solutions encore plus performantes pour l’avenir.

Dans cette dynamique, des entreprises marocaines ont déjà commencé à expérimenter des solutions de paiement innovantes. Par exemple, des initiatives locales visant à intégrer des portefeuilles numériques pour le commerce de proximité montrent un potentiel prometteur. En outre, des partenariats avec des fintechs internationales offrent au Maroc une opportunité unique de bénéficier d’un savoir-faire éprouvé tout en adaptant les solutions aux réalités locales.