Le conflit entre « Sy Mehdi » et « Toto » enflamme les réseaux sociaux

Le différend entre l’artiste Sy Mehdi et le rappeur « Toto », qui a récemment atteint les tribunaux marocains, a enflammé les réseaux sociaux au cours des dernières heures.

Toto a réagi jeudi soir aux déclarations de Sy Mehdi, qui avait refusé de lui accorder son pardon et avait insisté sur le fait qu’il allait le poursuivre en justice pour ce qu’il considérait comme une insulte à son égard sur les réseaux sociaux.

Lors de son passage dans l’émission « Heki l’Shahrazad », Sy Mehdi a déclaré : « J’ai un problème avec Toto, ce n’est pas personnel, il doit être réglé devant le tribunal ». Et d’ajouter : « Il est hors de question que je pardonne, car l’affaire n’est plus entre mes mains. Mon histoire avec lui date de 2022, il a posté plusieurs vidéos où il m’insulte et me diffame ».

En réponse à ces propos, Toto a pris la parole sur sa story Instagram, exprimant sa surprise après avoir confirmé qu’il était effectivement poursuivi en justice par Sy Mehdi. Il a d’abord cru que les informations circulant à ce sujet étaient de simples rumeurs. Toto s’est ensuite moqué de Sy Mehdi, lui suggérant de prendre une partie de l’argent alloué à la promotion de son prochain travail et de le lui remettre s’il recherchait simplement la célébrité en portant plainte contre lui.

Quant à la question de savoir si l’objectif de la plainte était d’obtenir une compensation financière, Toto a rétorqué qu’il n’avait pas d’argent, déclarant : « Je suis juste un enfant du peuple, et franchement, si tu obtiens quelque chose de ma part, ce ne sera pas grand-chose ».