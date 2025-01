Injustice et précarité : les spécialistes en économie et administration dénoncent leur situation (VIDEO)

Les spécialistes en économie et administration au ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement préscolaire et des sports ont organisé ce jeudi 2 janvier, une manifestation et une grève nationale pour exprimer leur inquiétude face à l’injustice dont ils sont victimes.

Les spécialistes en économie ont exprimé leur colère face à la situation injuste qu’ils vivent, notamment en ce qui concerne leur stabilité sociale et professionnelle, ainsi que les conditions de travail et la mise en place d’indemnités pour les gestionnaires des services matériels et financiers, entre autres.

À cet égard, Soufiane Jirari, membre du comité national des spécialistes en économie et gestion, a déclaré à le Site Info que leur protestation est une réponse à la politique de l’indifférence adoptée par le ministère face à leurs revendications.

Il a ajouté que les spécialistes en économie et gestion font face à de nombreux problèmes et défis, précisant qu’ils subissent un certain degré d’injustice et de discrimination.