Maroc: les prix des tomates reculent enfin

En ce début d’année, les prix de la tomate ont enregistré une baisse considérable, au grand bonheur des consommateurs.



Ce changement de prix a été confirmée par Mohamed Alaoui, le trésorier de l’association marocaine des employés et professionnels des marchés de gros qui a indiqué que le coût du kilo oscille actuellement entre trois et quatre dirhams.

Dans une déclaration à Le Site info, Alaoui a assuré que la caisse de tomates coûte aujourd’hui 50 dirhams, ce qui a causé de grosses pertes aux producteurs.

Notre source a également précisé que cette baisse de prix est due à la sécheresse qui touche le Royaume depuis plusieurs années. «Le kilo coûte entre un et deux dirhams dans les marchés de gros et entre trois et quatre dirhams au détail », a-t-il affirmé.

