Promotion des plantes aromatiques : LAPROPHAN, l’USMBA et l’ANPMA unissent leurs efforts

Dans le cadre de la promotion et de la valorisation des plantes médicinales et aromatiques du Maroc, une convention-cadre de partenariat en recherche et développement a été signée ce 26 novembre 2024 à Taounate entre l’Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques (ANPMA), représentée par sa Directrice Générale Pr Dalila Bousta, l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, représentée par son président Pr Mustapha Ijjaali, et le groupe LAPROPHAN, leader historique de l’industrie pharmaceutique et pionnier africain de la R&D dans son secteur, représenté par son Vice-Président Reda Bennis.

Cette Convention s’inscrit dans la lignée de l’alliance entre Laprophan et l’USMBA pour la recherche biomédicale, initiée en avril 2021.

Ce partenariat stratégique réunit à travers ces trois institutions de renom le monde académique, la recherche scientifique et l’industrie pharmaceutique pour développer des solutions innovantes et renforcer la souveraineté sanitaire du Royaume, avec pour ambition de développer de nouveaux produits de haute qualité à base de plantes, qu’il s’agisse de compléments alimentaires, de cosmétiques ou de médicaments, en substituant les produits importés par des alternatives 100% marocaines.

Les trois institutions se sont ainsi engagées à mener des recherches novatrices sur les plantes médicinales possédant des propriétés alicamentaires ou nutraceutiques. Ces travaux contribueront à la création de produits sûrs et efficaces répondant aux besoins de santé dans les meilleures normes internationales.

Le partenariat inclut également l’élaboration et l’amélioration des protocoles de bonnes pratiques pour la culture, la transformation et le contrôle des matières premières, afin de garantir une qualité optimale des produits finis.

Une autre priorité de cette convention est la sensibilisation à l’utilisation raisonnée des plantes médicinales et aromatiques en tant qu’alternatives thérapeutiques. Des congrès, séminaires et journées scientifiques seront organisés conjointement, accompagnés de programmes de formation continue destinés aux professionnels de la santé, aux pharmaciens et aux chercheurs.

Enfin, cette initiative vise à positionner le Maroc comme un acteur de référence dans le domaine des plantes médicinales et aromatiques, notamment par l’émergence de phyto-médicaments compétitifs à l’échelle internationale. Elle permettra également de promouvoir les études précliniques et cliniques, tout en renforçant l’échange de compétences et la réflexion autour des innovations phyto-thérapeutiques.

Ce partenariat unique, porté par l’ANPMA, l’USMBA et les laboratoires Laprophan, ambitionne de doter le Maroc d’une avancée majeure dans le développement durable des plantes médicinales et aromatiques, en mettant à profit les ressources naturelles, les expertises scientifiques et les savoir-faire industriels du Royaume.