Rupture des relations avec le polisario : le Roi remercie le président du Panama

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de remerciements au Président de la République du Panama, SEM José Raúl Mulino Quintero, suite à la décision sage prise par son pays en relation avec la Cause Nationale première du Royaume.

« Je tiens à vous adresser Mes remerciements les plus sincères, suite à la décision sage prise par Votre pays ami, le 21 novembre 2024, en relation avec la Cause Nationale première du Royaume du Maroc », écrit Sa Majesté le Roi.

« Cette décision hautement significative conforte le Maroc dans ses droits légitimes », souligne le Souverain, ajoutant qu’ »elle correspond à la légalité internationale, et raisonne avec la dynamique mondiale en cours ».

« Je Me réjouis qu’une nouvelle page s’ouvre, ainsi, dans les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République du Panama », affirme Sa Majesté le Roi, précisant que « le Royaume est animé d’une volonté authentique de renforcer les liens d’amitié et de coopération avec le Panama, dans tous les domaines, au bénéfice de Nos deux peuples ».