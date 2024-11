La Bourse de Casablanca clôture en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse lundi, son indice phare, le MASI, se repliant de 1,13% à 14.718,68 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI ESG, indice des entreprises les mieux notées en matière de critères ESG, ont respectivement reculé de 1,19% à 1.196,02 pts et 1,18% à 1.051,89 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a diminué de 0,62% à 1.428,52 pts.

Sur le plan international, le FTSE CSE Maroc 15 et le FTSE CSE Maroc All-Liquid ont perdu 1,23% à 13.912,08 pts et 1,18% à 12.399,27 pts.