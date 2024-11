Décès de Abdelkader Lachheb: les condoléances du roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’ambassadeur et l’ancien joueur international marocain de football, feu Abdelkader Lachheb.

Dans ce message, le roi affirme avoir appris avec une grande émotion la nouvelle du décès de feu Abdelkader Lachheb, que Dieu L’ait en sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à ses proches, ses amis et ses fans ainsi qu’à ses familles diplomatique et sportive, Ses vives condoléances et Ses sentiments de compassion suite à cette perte affligeante, Implorant le Très-Haut d’accorder aux membres de la famille du regretté patience et réconfort.

Le roi S’est remémoré les vertus du défunt, connu pour ses hautes qualités morales et son attachement indéfectible aux valeurs de patriotisme sincère, dont il a fait montre avec dévouement et abnégation, aussi bien lors de l’accomplissement de ses responsabilités diplomatiques ou qu’en tant que joueur talentueux ayant marqué de son empreinte le parcours brillant du football marocain durant les années 70 et 80 du siècle dernier, rappelant que le regretté s’est ainsi illustré en combinant avec brio sa passion sportive et ses études universitaire.

Le Souverain implore le Tout-Puissant de rétribuer amplement le regretté pour les services louables rendus à sa Patrie et l’accueillir dans Son vaste Paradis parmi les vertueux. « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournerons », véridique est la Parole de Dieu.

S.L.