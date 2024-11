Sun Pharma et le ministère de la Santé lancent une campagne de dépistage du diabète

Sun Pharma, en partenariat avec le Ministère de la Santé et l’Association Mountada Al Oulfa pour le Développement Familial, a lancé une caravane de dépistage du diabète et des risques cardiovasculaires, débutant à Fès le 3 novembre 2024.

Cette initiative, nommée « CHOLE-STOP », s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de prévention en santé publique. L’objectif : sensibiliser la population aux dangers du diabète et des maladies cardiovasculaires et favoriser un diagnostic précoce pour éviter des complications graves comme la cécité, l’insuffisance rénale, ou encore les crises cardiaques.

La caravane prévoit un dépistage gratuit pour les résidents de Fès et des autres villes prévues dans l’itinéraire national. Les participants pourront réaliser des tests de glycémie, cholestérol, triglycérides et créatinine, leur offrant une évaluation complète de leur santé cardiovasculaire. En complément, des consultations avec des endocrinologues et des conseils nutritionnels seront proposés, ainsi que des ateliers éducatifs sur les bonnes pratiques alimentaires et la prévention des maladies cardiaques.

Ce projet est le fruit d’une collaboration stratégique. Le Ministère de la Santé apporte son soutien en personnel et en infrastructures, tandis que Sun Pharma finance l’opération et partage son expertise en santé. L’Association Mountada Al Oulfa, dirigée par l’ex-parlementaire Touria Faraj, facilite l’organisation logistique et le contact direct avec les communautés locales, assurant ainsi l’impact et la pertinence de cette initiative auprès des bénéficiaires.

L’engagement de Sun Pharma dans la prévention en santé publique se confirme avec cette caravane, après des actions similaires pour le dépistage précoce du cancer de la prostate. En s’appuyant sur des campagnes de dépistage itinérantes, Sun Pharma souhaite renforcer la sensibilisation aux risques de santé majeurs au Maroc, incitant la population à bénéficier de ces services de santé gratuits et à prendre en main leur bien-être.