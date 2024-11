Lancement des « Librairies Eyrolles » à l’UM6P

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), en collaboration avec le Groupe Eyrolles et Sochepress, a récemment ouvert deux « Librairie Eyrolles » sur ses campus de Rabat et Benguerir.

L’ouverture de ces espaces de vente de livres, le 23 octobre 2024 à Rabat et le 7 novembre 2024 à Benguerir, s’inscrit dans la volonté de l’UM6P de faciliter l’accès à des ressources académiques et culturelles pour sa communauté universitaire.

Ces librairies proposent une sélection de livres en arabe, français et anglais, couvrant diverses disciplines, notamment les sciences humaines, les arts et le développement personnel. L’offre comprend également des ouvrages adaptés aux programmes académiques de l’UM6P, en réponse aux besoins spécifiques des étudiants et du personnel académique. En plus des livres, les bookstores, gérés par Sochepress, mettent à disposition des fournitures et des produits aux couleurs de l’université.

Au-delà de la vente de livres, les librairies organisent des événements culturels, tels que des rencontres littéraires et des ateliers, avec pour objectif de créer des lieux d’échange et de partage pour les étudiants et le personnel. Ces espaces visent à renforcer l’accessibilité aux ressources intellectuelles et à soutenir les activités académiques et culturelles des campus.