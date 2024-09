Gestion hôtelière : l’UM6P annonce l’obtention du statut « École Certifiée »

La School of Hospitality Business and Management (SHBM), de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), annonce l’obtention du statut « École Certifiée » par EHL (fondée en 1893 sous le nom d’École hôtelière de Lausanne), l’une des écoles pionnières au monde en gestion hôtelière.

Cette certification marque une étape importante dans le parcours de la SHBM pour devenir une institution de référence dans l’éducation hôtelière au Maroc et à travers l’Afrique.

L’obtention récente de la certification par l’EHL place la SHBM comme la seule école en

Afrique à bénéficier de cette reconnaissance et la première au Maroc à atteindre ce

niveau.

Cette reconnaissance reflète la conformité de SHBM avec les normes de qualité

rigoureuses de l’EHL et son engagement à fournir une éducation hôtelière de classe

mondiale.

Avec la diplomation de sa première cohorte d’étudiants du programme Bachelor in

Hospitality Business and Management, SHBM célèbre un autre moment clé de son

histoire.

Après quatre ans en tant que membre « associé » du réseau des écoles certifiées

de l’EHL, ce statut offre désormais aux diplômés et aux promotions futures un diplôme

avec la certification académique de l’EHL ainsi que les avantages liés à ce statut.

Cette certification est le résultat de l’engagement de SHBM envers l’excellence académique et l’amélioration continue. SHBM a élaborée un programme riche et varié, et est dotée d’infrastructures de pointe répondant aux exigences de l’industrie hôtelière.

Pour maintenir ces standards, tous les enseignants de SHBM sont certifiés QLF (Qualified

Learning Facilitator), visant à équiper ces derniers des outils et techniques pédagogiques

les plus avancés.

La recherche, l’adaptabilité et l’innovation sont solidement ancrés dans la culture de

SHBM. En révisant régulièrement son curriculum et en améliorant continuellement ses

espaces d’apprentissage, outils technologiques et méthodes pédagogiques, SHBM offre

aux étudiants une éducation qui allie théorie avancée et expérience pratique.

Grâce à une approche de ‘learning by doing’, les étudiants acquièrent des compétences concrètes à

travers des mises en situation réelles, les préparant ainsi à réussir dans l’industrie

hôtelière à l’échelle mondiale.

« Cette certification est le fruit de la collaboration étroite entre SHBM et l’EHL au cours

des quatre premières années de développement de l’école. Elle met en lumière les efforts

collectifs des étudiants, des collaborateurs et de l’ensemble de l’écosystème UM6P,

envers la création d’un établissement d’enseignement hôtelier pérenne, prônant la

qualité », a déclaré Mme. Syrab El Malti, Directrice de SHBM.

« Cet accomplissement marque une nouvelle étape significative dans notre mission de doter les étudiants des connaissances, compétences et surtout, de l’état d’esprit, nécessaires pour exceller

dans le domaine dynamique de l’hôtellerie tout en ayant un impact positif sur leur communauté et au-delà ».

L’obtention du statut d’École Certifiée par l’EHL ouvre des perspectives prometteuses

pour SHBM. En plus du diplôme d’État de l’UM6P, SHBM délivrera à ses étudiants un

diplôme avec la certification académique de l’EHL, renforçant ainsi la valeur académique

de ses formations.

Ce partenariat élargit également les possibilités de mobilité pour les étudiants, qui pourront bénéficier de transferts au sein du réseau des écoles certifiées par l’EHL, offrant une expérience internationale enrichie.

De plus, les enseignants continueront d’accéder à la formation spécialisée dans la pédagogie reconnue de l’EHL, tandis que l’école sera soumise à des évaluations régulières pour garantir l’excellence de ses programmes.