Chine: Akhannouch visite l’usine de Gotion High Tech

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a effectué, vendredi à Hefei en Chine, une visite de l’usine de Gotion High Tech, et a fait le point sur l’avancement des travaux de la gigafactory de Kénitra, lors d’une réunion de travail avec le président du groupe, Zen Li.

En marge de son déplacement à Pékin pour représenter le roi Mohammed VI au Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), Akhannouch a également visité la gigafactory « United Cell Line » de Gotion High Tech, considérée comme l’usine « signature » de Gotion High Tech et du Groupe Volkswagen en Chine.

Akhannouch était accompagné du ministre de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, du Président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib Alj, ainsi que du Directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, Ali Seddiki.

A cette occasion, le président de Gotion High Tech a confirmé le respect du calendrier du projet, précisant que les travaux de construction de l’unité industrielle devaient être finalisés dans un délai de 8 mois conformément aux engagements.

La gigafactory de Kénitra est un projet intégré de production de batteries électriques dont la première phase nécessitera un investissement de 14 milliards de dirhams et permettra de créer 17.000 emplois. Le démarrage de l’exploitation est prévu pour le second trimestre 2026.

Le Chef du gouvernement a réitéré l’engagement de l’Exécutif à soutenir et à accompagner activement ce projet stratégique, qui permettra au Maroc de se doter de la 1ère gigafactory de la région Moyen Orient & Afrique.

Le projet de gigafactory de Gotion High Tech à Kénitra s’inscrit également dans une dynamique plus large de développement d’un écosystème de batteries électriques au Maroc.

Ce projet pourra s’intégrer et créer des synergies avec d’autres initiatives stratégiques en cours, telles que le projet porté par la JV CNGR et Al Mada à Jorf Lasfar.

A cette occasion, la délégation marocaine a visité la gigafactory “Unified Cell Line”, fruit de la collaboration technologique entre le groupe Volkswagen et Gotion High Tech. D’une superficie de 45.000 m2 et dotée d’une capacité de production de 180.000 systèmes de batteries par an destinés à équiper les véhicules électriques Volkswagen produits en Chine, cette unité est entièrement automatisée et équipée des technologies les plus avancées, faisant de cette unité l’usine « signature » du groupe Gotion High Tech en Chine.

Cette visite a permis à la délégation de constater de visu le fonctionnement d’une usine de batteries similaire à celle prévue au Maroc, renforçant ainsi la confiance dans les capacités de Gotion High Tech à réaliser un projet d’une telle envergure au Maroc.

S.L.