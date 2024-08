Propos inacceptables sur le Maroc: Mehdi Ghezzar viré par RMC

Mehdi Ghezzar, chroniqueur des « Grandes Gueules » sur RMC, a logiquement été licencié suite à des propos inacceptables sur le Maroc.

Lors d’une intervention sur la chaîne algérienne AL24, Ghezzar avait qualifié le Maroc de « voyoucratie » et avait tenu des propos offensants et diffamatoires, allant jusqu’à accuser le pays de divers crimes. Ses déclarations ont provoqué une large indignation sur les réseaux sociaux au Maroc et en France. RMC s’est donc logiquement séparé de lui.

La décision de l’évincer a été annoncée par Alain Marschall, animateur des « Grandes Gueules », qui a affirmé que les propos de Ghezzar ne reflètent pas les valeurs de l’émission ni de la station. Cette éviction a été largement saluée par les internautes, qui ont jugé les actions de RMC nécessaires pour maintenir l’intégrité de la chaîne​.

Pour le moment, RMC n’a pas encore annoncé de remplaçant pour Ghezzar, et ce dernier n’a pas fait de déclaration publique suite à son licenciement​.