Rentrée scolaire : les dates de la reprise fixées

Les vacances scolaires se termineront la semaine prochaine, avec le retour des élèves et du personnel éducatif dans les salles de classe au début du mois de septembre, conformément au calendrier établi par le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement préscolaire et des sports.

Les membres du personnel administratif et de gestion, ainsi que les inspecteurs, les conseillers en orientation, les planificateurs éducatifs, les spécialistes en éducation et en travail social, et les cadres administratifs interministériels, de tous les niveaux, reprendront leurs fonctions le lundi 2 septembre 2024.

Le ministère de l’Éducation nationale a fixé le mardi 3 septembre 2024 comme date de reprise pour les enseignants. Les élèves et les enfants de l’enseignement préscolaire rejoindront les établissements scolaires selon les dates suivantes :

Mercredi 4 septembre :

– Enseignement préscolaire (tous niveaux)

– Première et deuxième années de l’enseignement primaire

– Première année du collège

– Tronc commun du lycée

Jeudi 5 septembre 2024

– Troisième et quatrième années de l’enseignement primaire

– Deuxième année du collège

– Première année du baccalauréat (lycée)

Vendredi 6 septembre 2024

– Cinquième et sixième années de l’enseignement primaire

– Troisième année du collège

– Deuxième année du baccalauréat (lycée)